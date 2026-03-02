Confirmado el cierre del instituto Híspalis: la Junta de Andalucía no abre la escolarización de 1º de Secundaria y Cursos Formativos

Los peores presagios de familias y profesores se han cumplido. El próximo curso no entrará ningún alumno de 1º de Secundaría ni de 1º de Cursos Formativos en el instituto Híspalis de Pino Montano. Como adelantó este periódico, el centro público cerrará sus puertas de cara al curso 2028-29 por su "deterioro" para convertirlo en una residencia, una piscina y una biblioteca, como ha planteado la Diputación de Sevilla.

La noticia saltaba hace solo unos días, cuando la dirección del centro trasladó a padres y profesores que no habría escolarización en algunos cursos el próximo año. El edificio se inauguró en 1973 como una especie de internado para niñas que vivían en barrios vulnerables de la ciudad y con la democracia se convirtió en un instituto. La Diputación pidió una reunión urgente a la Junta para abordar la situación, que no tuvo respuesta.

Desde la Delegación de Educación de la Junta en Sevilla explican a El Correo de Andalucía que "la Diputación no ha revocado su decisión y no quiere continuar con el convenio", lo que ha impedido que se abra la escolarización para estos cursos. "Siempre hemos estado abiertos a negociar, es una decisión que no es nuestra", lamentan las voces consultadas, que apuntan a que "se irá haciendo año a año".

Diputación invertirá 30 millones en las obras

Al convertirse en un instituto, la Diputación reservó una planta de uno de los edificios para una residencia de estudiantes universitarios. Ahora, aspira a "destinar los espacios actuales del instituto a la ampliación de la residencia de estudiantes ubicada en el mismo recinto". Desde la institución provincial apuntan al elevado "deterioro" del recinto y plantean invertir 30 millones en una residencia de 500 plazas.

Profesores y familiares recibían la noticia solo tres semanas antes de que comenzará la escolarización y desde el AMPA pidieron abrir una mesa de negociación con los sindicatos, la Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía, que no fructífero. No ha sido hasta este lunes cuando se ha confirmado la decisión, después de que ambas instituciones, de distinto signo político, no alcanzaran un acuerdo.

Para poder asegurar la escolarización de los niños que, hasta ahora, iban al instituto, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación profesional ha ampliado las plazas en los centros de Secundaria cercanos. Así, el 50% de los alumnos que tendría que acoger el Híspalis acudirán al IES Llanes y el otro 50%, en el IES Pino Montano para "garantizar que ese alumnado tenga opción de ir a un centro público en la zona".

Centros "saturados" en la zona

La situación provocó una gran movilización de la comunidad educativa y las familias el pasado 23 de febrero. Allí, los profesores leyeron un manifiesto denunciando la situación y la solución que ofrecía Educación. "He trabajado en el IES Llanes, que es el más cercano, y he visto la saturación, ahí ya tienen cinco clases en 1º de la ESO", señaló Marta del Pozo, docente del centro, que apuntó que el Pino Montano "tampoco puede recibir a tantos alumnos".

Además de la residencia universitaria, el proyecto de reurbanización que plantea la Diputación también incorpora otros complejos. Así, también se habilitarán más de 2.200 m cuadrados de nuevas instalaciones deportivas, incluyendo una piscina. Habrá una biblioteca pública de 800 metros cuadrados y un edificio polivalente de 1.500 metros cuadrados que tendrá capacidad para 1.000 personas.