CURIOSIDADES
Así es la construcción que viajó desde la Feria de Sevilla hasta un pueblo de Huelva pieza a pieza: sus creadores también hicieron el Puente de Triana
La construcción fue desmontada y trasladada a la provincia onubense, donde volvió a ser levantada
En el municipio onubense de Bollullos del Condado se localiza un pedazo de la Feria de Sevilla. Se trata del Majuelo de Soto, una construcción de estructura metálica que fue desmontada pieza a pieza y trasladada desde la capital hispalense hacia Huelva donde, tras volver a levantarse, continúa siglos después.
El Majuelo de Soto es una construcción de estructura mecánica formada por 12 lados desiguales que fue construida en la segunda mitad del siglo XIX por los ingenieros Martín Ongay y Enrique Peralo Jimeno.
Así lo ha dado a conocer la cuenta 'Huelva Secreta', que ha explicado que las piezas que conformaban esta estructura se realizaron por la Fundición San Antonio, encargada también de realizar el Puente de Isabel II, más conocido como Puente de Triana.
Del Prado de San Sebastián al Real de la Feria
En sus inicios, esta construcción se encontraba en el sector sur del Prado de San Sebastián, en Sevilla. Sin embargo, en la última década del siglo XIX, el Ayuntamiento de la capital hispalense ofreció terrenos en el Real de la Feria a los "grandes círculos locales" para que montasen sus casetas.
Fue en ese momento cuando el Real Club de Labradores convirtió este edificio en 1890 en una de las primeras casetas estables en lo que posteriormente se convertiría en la Feria de Sevilla.
"El Majuelo sirvió como caseta de Feria hasta 1930, cuando fue subastada y comprada por José Ayala Mathieu, vecino de Bollullos del Condado. La compró por 17.025 pesetas", han señalado desde la cuenta 'Huelva Secreta', que asegura que, en ese momento, la infraestructura no contaba con cerramientos ni muros, sino que tenía cortinas de lona roja y blanca.
El traslado, pieza a pieza, de Sevilla a Huelva
Una vez que fue adquirida por el vecino de Bollullos del Condado, llegó la parte más complicada de la operación: trasladar la gigantesca construcción de Sevilla a Huelva.
Y, para ello, se desarmó pieza a pieza, se numeró cada componente y se movilizó en pequeños camiones hasta la localidad de Huelva. Y, una vez llegó a su destino, solo había que volver a tomar cada pieza y devolverla a su lugar original.
De caseta a bodega y su etapa final
Así, se volvió a edificar esta construcción que, en 1931, se utilizaba como bodega, mientras que los dos edificios contiguos que la acompañaban, que en un principio eran la cocina, el almacén y los servicios, se usaban como un lagar en el que se prensaba la uva.
Finalmente, en 1939, la finca fue comprada por sus actuales propietarios para, 20 años más tarde, en 1990, dejar de funcionar como bodega. Sin embargo, esta construcción siempre se mantendrá como una de las pocas de toda Andalucía y España que se han conseguido desmontar y volver a montar, pieza a pieza, para trasladarse de un lugar a otro.
