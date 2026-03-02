Las diez grandes cuentas pendientes con Sevilla en movilidad: metro, SE-40, tren al aeropuerto o Puente del Centenario

Es un clamor expresado por instituciones, asociaciones y vecinos: Sevilla necesita mejorar sus conexiones en materia de movilidad. Por eso tiene en marcha una decena de obras en infraestructuras llamadas a dar una nueva vida a la capital, que dependen del Gobierno de España y la Junta de Andalucía, en coordinación también con el Ayuntamiento de Sevilla. Estas son la red completa del Metro de Sevilla, el Puente del Centenario, la SE-40, la SE-20, la SE-35, el tranvía, el tranvibús, el anillo del Cercanías o la conexión ferroviaria entre la estación de trenes de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla.

Muchas de ellas han acumulado años y años proyectadas sin ejecutarse. Otras han estado rodeadas de retrasos en sus tramitaciones. Un ejemplo claro de ello es el comienzo de la construcción de la línea 3 de metro en 2024, hasta 15 años después de la puesta en funcionamiento de la línea 1 pese a su urgencia. O el Puente del Centenario, en obras desde agosto de 2021 sin que se vislumbre su final. La Confederación de Empresarios de Sevilla acaba de criticar precisamente los "retrasos y despropósitos" en la ciudad. "Sevilla no es que esté a la cola, es que parece que el Gobierno la ha desahuciado", apuntaba su presidente, Miguel Rus.

Reforma del Puente del Centenario

La obra del Puente del Centenario fue adjudicada en 2021 a una UTE formada por Acciona, Tecade y Fressinet con un procedimiento que está en estos momentos bajo sospecha por la investigación abierta a distintas contrataciones del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. El presupuesto de adjudicación fue de 86,4 millones de euros y ya en 2023 el Gobierno central aprobó una primera modificación del contrato por un importe de 16,4 millones de euros. En cuanto a los plazos, las obras se adjudicaron con un plazo de 27 meses (dos años y medio) de forma que partían con el objetivo de estar culminadas a finales de 2023. Esa fecha no se cumplió.

En marzo de 2024 la previsión del ministro de Transportes, Óscar Puente, se fue a finales de 2025 o en 2026 "como muy tarde". Sin embargo, lo cierto es que los trabajos se han paralizado y Acciona ha planteado un modificado que supone más coste y retrasos. El objetivo primordial de esta actuación era sustituir los tirantes del puente por otros más modernos y de mayor durabilidad y ganar un carril adicional para los vehículos para acabar con la saturación habitual de esta infraestructura. La última actualización realizada por el Ministerio centró los trabajos en la ampliación del tablero del puente y el desmontaje de elementos auxiliares. "La Dirección General de Carreteras está trabajando para resolver la situación administrativa y retomar los trabajos lo antes posible", aclararon a este periódico desde el Ministerio de Transportes.

Red completa del Metro de Sevilla

Sevilla también aspira a completar su red de metro, empezando por la línea 3, que se encuentra en obras (a un 64% de ejecución), y siguiendo con la línea 2 y la 4. Desde 2009 lleva la capital esperando a tener una nueva línea. La línea 3 depende del Gobierno de España y de la Consejería de Fomento, que cofinancian los trabajos al 50%. De momento los trabajos abarcan tres subtramos del tramo norte, desde Pino Montano hasta la Macarena, y todavía tienen que llegar hasta el Prado de San Sebastián para su puesta en funcionamiento en 2030.

Obras de la línea 3 del metro de Sevilla en la Macarena / Marina Casanova

Para el tramo sur, se espera que opere entre 2036 y 2040 hasta Palmas Altas y el Hospital Virgen de Valme respectivamente. De momento se está analizando su trazado tras la finalización del estudio informativo con casi dos años de retraso. Fue adjudicado a la UTE Typsa-Subterra Ingeniería con un plazo de 24 meses de ejecución desde que se firmó el 26 de octubre de 2021. Es decir, tendría que haber acabado el 26 de octubre de 2023. En cuanto a la esperada línea 2, un proyecto de 2011, 15 años después está en elaboración el estudio de alternativas, que finalizará a finales de 2026. Hasta 2030 no se esperan obras en esta línea. Para la línea 4 no hay nada avanzado.

Conexión Santa Justa - Aeropuerto

La conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el Aeropuerto de San Pablo es una de las infraestructuras más demandadas y a la vez la que tiene unos plazos menos concretos. La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, anunció el pasado viernes el desbloqueo de este proyecto, que lleva décadas de demora. El trazado escogido pasará por Alcosa, donde tendrá una parada, supondrá una inversión estatal de casi 300 millones de euros, será subterráneo casi al completo a lo largo de 4,7 kilómetros y el objetivo es esté en exposición pública antes del verano. Ya hay, por tanto, un trazado aunque aún no hay fecha ni para el inicio de las obras ni para su puesta en servicio.

Según los datos difundidos por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, el tiempo de viaje previsto entre Santa Justa y el aeropuerto será inferior a 13 minutos, frente a los 35 minutos de la línea de autobús y los aproximadamente 20 minutos del vehículo privado. Solo esto ya justifica su obra, que costará unos 296 millones de euros. Ha tenido ya en esta fase al menos nueve meses de retraso, ya que el contrato se formalizó en marzo de 2023 con un plazo de 24 meses, hasta marzo de 2025. Pero se ha alargado a febrero de 2026.

Conexión ferroviaria entre Santa Justa y el Aeropuerto de Sevilla / Gobierno de España

Tranvía a Santa Justa

La extensión del tranvía hasta Nervión se inauguró en 2024 con tres nuevas paradas (Eduardo Dato, San Francisco Javier y Luis de Morales). El retraso contemplado en este proyecto ha sido la tardanza en la entrega de trenes. Ahora el siguiente paso es completar la red hasta la estación de trenes de Santa Justa. Esta ampliación tendrá dos paradas y un intercambiador.

Ahora mismo se detiene en Plaza Nueva, pero para que llegue a la estación de Santa Justa este plan "terminado" está "a falta de fondos europeos", según dijo el alcalde en un desayuno informativo de El Correo de Andalucía. Costará casi el doble que la ampliación más reciente, rondando los 50 millones, para esa prolongación de 600 metros desde Luis Montoto.

Tranvibús hasta el Duque

Las obras del tranvibús hasta la Campana y la Plaza del Duque se encuentran en marcha, concretamente en su trayecto desde la estación de Santa Justa. Esta línea especial de autobús con una plataforma reservada, que ya opera desde Sevilla Este desde el pasado verano hasta Nervión, arrancó en septiembre los trabajos tanto en José Laguillo como en el centro de la ciudad.

Actualmente los trabajos tienen cortada toda la circulación, con importantes afecciones al tránsito de los peatones, desde la Campana hasta la calle Imagen. El Ayuntamiento de Sevilla asegura que no afectará a la Semana Santa, y según informó este periódico, la previsión de Tussam es que este recorrido se pueda hacer "después de verano".

Los tramos de la SE-40

La autovía SE-40 o Autovía de Circunvalación del área metropolitana de Sevilla tiene varios tramos a la vez en obras con retrasos de varias décadas en sus diferentes tramitaciones. Los primeros estudios informativos se remontan al año 2000 y las obras comenzaron en 2007. Pero en 2026, solo se han ejecutado 39 de los 79 kilómetros totales.

Por un lado, está el tramo Valencina - Salteras de 8,4 kilómetros, adjudicado en marzo de 2025 por 116,4 millones de euros y un plazo de 53 meses, de manera que acabaría a finales de 2029, aunque aún sigue en su fase de movimientos de tierra. También están los aproximadamente cuatro kilómetros del tramo Espartinas - Valencina, adjudicados en noviembre de 2025 por 84,65 millones, pero sin arranque de obras.

Recreación del puente de la SE-40 sobre el Guadalquivir. / GOBIERNO DE ESPAÑA / Europa Press

Entre Salteras y La Algaba, entre La Algaba y La Rinconada, y desde ese punto hasta el enlace con la A-4, sí ha habido que reactivar los proyectos, teniendo que licitarlos de nuevo. En el enlace entre La Rinconada y la A-4 ya se adjudicó en noviembre de 2025 el contrato de redacción del proyecto de construcción, con un plazo de 24 meses.

También está licitada la obra del nuevo tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y El Copero, que durará cuatro años y medio y estará listo en 2031. En cuanto al cierre sur de la SE-40, entre Dos Hermanas, Palomares y Coria del Río, es uno de los tramos más complejos y costosos, tiene licitado su primer contrato de obras. Lleva más de 20 años pendiente de ejecución. En 2009 las obras llegaron a iniciarse y fueron frenadas en lo que fue uno de los grandes fracasos del desarrollo de esta gran infraestructura de la provincia.

SE-20 y SE-35

Otras carreteras pendientes de reforma son la SE-20 y la SE-35. La SE-20 (también conocida como Ronda Norte o Ronda Supernorte) está comenzando su reforma una vez pasadas las grandes borrascas de los últimos dos meses, que han provocado retrasos en su inicio. Los trabajos de reurbanización y ajardinamiento tienen cuatro meses de ejecución, con sus consecuentes cortes de tráfico. Lleva durante décadas a la espera de unas obras que se adjudicaron en noviembre tras tener que hacer una segunda licitación por problemas con la primera empresa elegida, lo que también demoró su rehabilitación.

En cuanto a la SE-35, será fundamental para los futuros distritos Tecnológico y Aeroespacial. Como ya informó El Correo de Andalucía, está pendiente se pueda llevar a cabo, algo que no será antes de 2028 y corre el riesgo de no prosperar porque aún está redactándose su trazado (hasta comienzos de 2026) y debe lograr una compleja aprobación ambiental que ya rechazó la Comisión Europea en 2015 por falta de Evaluación de Impacto Ambiental.

Cierre del anillo del Cercanías

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha criticado en varias ocasiones la "infrautilización" y el "servicio deficiente" que tiene la Red de Cercanías de la ciudad y su área metropolitana. De hecho, el Ayuntamiento de Sevilla ya pidió al ministro Óscar Puente medidas para el cierre del anillo del Cercanías. El primer edil popular defendió que estaba "incompleta" y no llegaba a todos los puntos de la ciudad.

Estación de Cercanías del Palacio de Congresos de Sevilla. / RENFE / Europa Press

Para ello se pedía intervenir en la línea C4, que tiene parada en Santa Justa, Palacio de Congresos, Padre Pío-Palmete, Virgen del Rocío y San Bernardo. Se propuso que incremente la frecuencia de paso y que tenga apeadero en los parques empresariales de La Negrilla, Polígono Store y Calonge. Y, en segundo lugar, que esta línea tenga parada en el apeadero de la Cartuja. Además, la licitación de la ampliación de la línea C2 hasta la parada de metro de Blas Infante.

Tercer carril en la AP-4 Sevilla–Cádiz

La reclamación para la AP-4 de Sevilla - Cádiz es que, una vez se liberó el peaje en 2020, se complete el desdoble de la N-IV y se habilite un tercer carril en ambos sentidos. Para reducir los problemas de congestión de la AP-4, el Ministerio planteó un programa de actuaciones para mejorar este corredor en torno a cuatro ejes, desde la creación de nuevos enlaces hasta la mejora de los enlaces existentes o el aumento de capacidad con proyectos de tercer carril en los tramos con mayor tráfico y la rehabilitación del firme.

La AP-4 ha experimentado un constante crecimiento sobre todo en el tramo entre Dos Hermanas y el enlace de Las Cabezas de San Juan-Lebrija, donde se producen importantes retenciones. Circulan por este tramo hasta 70.000 vehículos al día los fines de semana o en operaciones de tráfico especiales como Semana Santa.