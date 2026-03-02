Nuevas obras en Triana: arrancan los trabajos en la calle Rubén Darío que durarán dos meses y medio
Emasesa intervendrá a partir del 3 de marzo en el tramo entre Juan Díaz Solís y Graham Bell para la renovacion de las redes de abastecimiento y saneamiento aunque no serán necesarios los cortes de tráfico
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla arrancará el próximo martes 3 de marzo las obras de renovación de redes de saneamiento y abastecimiento en el tramo de la calle Rubén Darío comprendido entre Juan Díaz Solís y Graham Bell, con un presupuesto de 149.516 euros y una duración estimada de dos meses y medio. Desde el Consistorio explican que estas obras tienen como objetivo mejorar la presión y el caudal del agua, así como eliminar fugas en la red.
"Seguimos renovando infraestructuras básicas en nuestros barrios para garantizar un servicio más eficiente y consolidar la transformación urbana de Triana", ha declarado el delegado de Urbanismo y consejero de EMASESA, Juan de la Rosa, durante una visita a la zona afectada por las obras. .
La intervención se desarrollará en dos fases. La primera actuará sobre los acerados impares de la calle Rubén Darío, entre Graham Bell y Juan Díaz Solís. La segunda se centrará en el cruce de esta última calle, a media calzada, para minimizar el impacto en el tráfico rodado. No se prevé el corte total de la vía en ningún momento, y se habilitarán pasarelas peatonales de acceso a viviendas y comercios para garantizar la movilidad durante las obras, afiman desde el ayuntamiento.
Esta actuación se enmarca en el plan de transformación del entorno de San Joaquín, en Triana, donde el Gobierno municipal ha invertido ya cerca de un millón de euros en mejoras como la renovación de pavimentos y acerados en el paseo Vincent Van Gogh, la plaza Virgen de los Dolores y el entorno de la parroquia de San Joaquín, así como obras en las calles Juan Díaz de Solís y Graham Bell. En esta última, además, se ha puesto en marcha un nuevo parque infantil inclusivo con columpios adaptados, multijuegos accesibles y pavimento amortiguador.
