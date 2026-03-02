Obras en Heliópolis: el Ayuntamiento renueva las redes de abastecimiento y saneamiento en las calles Jamaica y Tenerife

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, inicia este martes 3 de marzo las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en las calles Jamaica y Tenerife, en el barrio de Heliópolis. La actuación tendrá un plazo de ejecución de ocho meses y medio, por lo que se extenderá previsiblemente hasta finales de noviembre, y cuenta con una inversión de 1.337.036 euros.

Además, los trabajos incluyen la sustitución de la red de saneamiento en la calle Lima, en el tramo comprendido entre la intersección con Tenerife y la calle Ifni. Durante la ejecución se verán afectadas las calles:

Jamaica

Tenerife

Lima

Perú

Bolivia

Nicaragua

Las obras se ejecutarán en cuatro fases y de forma independiente en cada calle para permitir la convivencia entre los trabajos y el tránsito vecinal. Según ha explicado el Ayuntamiento, se comenzará por Jamaica y después se actuará en Tenerife, aunque habrá un periodo en el que ambas puedan estar cortadas simultáneamente.

En esos momentos, se permitirá el tráfico en los cruces de Lima y Bolivia el mayor tiempo posible, aunque también tendrán que cerrarse puntualmente para instalar las nuevas redes y reponer el pavimento. El tráfico rodado estará coordinado con la Policía Local y se habilitarán accesos provisionales para residentes.

En cuanto al suministro de agua, estará garantizado durante la mayor parte de la obra, aunque se producirán cortes programados cuando sea necesario conectar las nuevas redes. Los peatones podrán acceder a las viviendas mediante pasarelas habilitadas mientras duren los trabajos.

Visita a las obras en Heliópolis / Ayuntamiento de Sevilla

Renovación del pavimento y protección del arbolado

La intervención incluye la reposición del pavimento en plataforma única en las calles afectadas. En el caso de la calle Lima, la reposición será mediante calicatas. También se adaptará la evacuación de aguas pluviales con la instalación de imbornales conectados a la red.

Las obras afectarán al arbolado existente, aunque cuentan con un plan específico de protección coordinado con el servicio municipal de Parques y Jardines. Está prevista la reposición de árboles en aquellos puntos donde sea viable.

Más de 5,2 millones ya invertidos en redes en el distrito

El Ayuntamiento enmarca esta actuación dentro del plan de renovación de redes en el distrito Bellavista-La Palmera, donde Emasesa ya ha superado los 5,2 millones de euros de inversión.

A las obras que ahora comienzan en Jamaica y Tenerife se suman las actuaciones en la Glorieta Los del Río, en las calles Holanda y Paraná, en Guadalbullón (con unos 787.000 euros de inversión) y en Júcar, donde se han destinado 1,7 millones y cuya finalización está prevista en las próximas semanas.

El alcalde, José Luis Sanz, ha señalado que estas obras buscan "mejorar el servicio en esta zona del barrio de Heliópolis, dada la antigüedad y el deterioro de las infraestructuras existentes" y las ha enmarcado en el compromiso municipal de solucionar los problemas estructurales de la ciudad.

Con el inicio de los trabajos este 3 de marzo, Heliópolis afronta ahora una de las intervenciones de mayor envergadura en su red de saneamiento y abastecimiento de los últimos años.