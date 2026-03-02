Los periodistas Paco Pérez Gandul y Mercedes Díaz recibirán los premios de la comunicación de la Asociación de la Prensa de Sevilla

Los periodistas Paco Pérez Gandul y Mercedes Díaz han sido reconocidos con el Premio de la Comunicación de la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS). Esta decisión ha sido tomada por el jurado compuesto por los 17 miembros de la junta directiva de la APS encabezada por su presidente, Rafael Rodríguez. Igualmente, ha concedido menciones especiales a José Luis Losa, Inma Carretero y Marina Bernal, mientras nombra socio de honor al fotógrafo Manuel Ruesga.

Estos galardones alcanzan ya su 33ª edición, desde que se pusieran en marcha en el año 1992. El acto de entrega de los premios tendrá lugar el próximo lunes 16 de marzo a las 19.30 horas en la Fundación Cajasol, entidad patrocinadora de estos galardones junto a Prodetur, institución de la Diputación de Sevilla para la promoción del desarrollo económico y el turismo.

Paco Pérez Gandul: medio siglo en el periodismo deportivo

Buena persona, sencillo, bondadoso, afable y honesto. Paco Pérez Gandul destaca por sus 50 años de trayectoria profesional en el mundo del periodismo deportivo, a la que suma su faceta de escritor. Sevillano licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, hace en 1976 sus primeros trabajos en el recién nacido Informaciones de Andalucía. Más tarde, pasó brevemente por la redacción de El Correo de Andalucía para, posteriormente, incorporarse a la plantilla de ABC en 1986, la que será su casa profesional hasta su jubilación este mismo año.

Como escritor, debutó en 2004 al publicar su primera novela: Celda 211, un drama carcelario que se desarrolla en la prisión de Sevilla, y con la que consigue el Premio Memorial Silverio Cañada en la Semana Negra de Gijón. En 2009, Celda 211 es llevada al cine por Daniel Monzón, y logra ocho premios Goya, entre ellos los de mejor película, mejor director, mejor actor, y mejor guion adaptado. En 2019, publica El Bróker, una historia sobre el lado oscuro de los poderes económico y policial. Estos días ha terminado su tercera novela negra, La glorieta entre naranjos.

Mercedes Díaz: toda una vida en la antena de Radio Sevilla

Comprometida con los valores de la igualdad, se centra en los casos de violencia machista y reivindica la visibilización de las mujeres periodistas. Mercedes Díaz está vinculada desde hace 36 años a la emisora Radio Sevilla de la Cadena SER, donde comenzó como becaria en 1990 tras completar la licenciatura en Periodismo por la Universitat Autónoma de Barcelona. La periodista, a través de sus perfiles en redes sociales, ha reconocido como "todo un honor" recibir el premio. Igualmente, ha señalado el "carácter colectivo" de la profesión agradeciendo a todos y cada uno de sus compañeros, al tiempo que aseguraba que "se trata de un premio compartido". Su labor se centra en el periodismo de tribunales realizando su debut profesional con la cobertura del caso Juan Guerra, a lo que siguieron otros como el Arny, Camas, la pequeña Mari Luz, Marta del Castillo, Invercaria, o la corrupción de los ERE de Andalucía. En 2019, logra el Premio Andalucía de Periodismo, por su serie de cinco capítulos sobre el caso Marta del Castillo.

Sin embargo, se trata de un premio motivado a buen seguro por la rigurosa investigación que le llevó en el pasado mes de septiembre a destapar los errores en el cribado del cáncer de mama del Servicio Andaluz de Salud (SAS). De las mayores crisis políticas y sanitarias desde que el popular Juanma Moreno accedió a la Junta de Andalucía, que supuso la dimisión de la hasta entonces consejera de Salud, Rocío Hernández.

Tres menciones especiales

El jurado también ha concedido tres menciones especiales. Uno de ellos recae en el periodista, comunicador integral, polifacético, y emprendedor José Luis Losa. Está especializado en información económica, es experto en Comunicación y Coaching, profesor en la Universidad de Loyola y director de teatro. Buena parte de su carrera profesional la desarrolla en el diario ABC, donde llegó a ser jefe de Local y de Economía. En 2012, funda y dirige Comunica y Convence, empresa dedicada a la formación en comunicación y expresión de profesionales de todos los ámbitos.

Otra mención especial ha sido para la periodista onubense Inma Carretero, especializada en información política y parlamentaria, carcaterizada por su rigor, veracidad, frescura y cercanía. Tras pasar por El Correo de Andalucía, los diarios del Grupo Joly y la red de televisiones locales 8TV, en 2015 se incorpora a la Cadena SER en Madrid hasta que en 2024 pasa a la plantilla de El País, como jefa de nacional.

La tercera ha recaído en la sevillana Marina Bernal por su faceta en el periodismo multimedia, freelance social y de sociedad. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, suma más de 30 años en prensa, radio, televisión y medios digitales. Ha trabajado para los diarios del Grupo Joly, La Razón y El Correo de Andalucía, para programas de la Cadena SER y de Canal Sur Radio. Además, redacta entrevistas, reportajes y fotografías para las revistas Hola, Semana, Lecturas, Diez Minutos, Pronto y Vanitatis.

De igual forma, la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) ha nombrado socio de honor al fotógrafo sevillano Manuel Ruesga. En los años 60, se incoporó a la plantilla de El Correo de Andalucía aunque posteriormente trabajó en Suroeste, ABC, Diario 16, El Mundo Deportivo, As, Marca o El Mundo. En 1999, llega a Diario de Sevilla como jefe de fotografía, puesto en el que permanece hasta su jubilación en 2010. Entre otros reconocimientos, tiene el premio nacional de Fotografía Turística y, en 2010, el Ayuntamiento le concede la medalla de la ciudad de Sevilla.