SORTEO
Regalamos una entrada doble para la ópera "Marina" en El Teatro de la Maestranza
Sigue leyendo y participa en el sorteo de una entrada doble para disfrutar de una de las óperas más destacadas del panorama cultural español
Participa en el sorteo de una entrada doble para asistir a "Marina" de Emilio Arrieta. Con la soprano Sabina Puértolas, el tenor Ismael Jordi y el barítono Juan Jesús Rodríguez, bajo la dirección musical de Manuel Busto y la dirección de escena de Bárbara Lluch.
El espectáculo tendrá lugar el próximo martes 14 de marzo a las 20:00 horas, en el Teatro de la Maestranza, en un concierto que promete "extraer de la partitura de Emilio Arrieta todo el poderío y brillantez que caracteriza a la ópera grande hecha en España".
¿Cómo participar?
Solo tienes que registrarte como usuario de El Correo de Andalucía y rellenar el formulario que encontrarás abajo. El sorteo estará activo hasta el próximo lunes 16 de marzo a las 10:00 horas. ¡Así de fácil!
- Para gestionar la entrega de las entradas, nos pondremos en contacto con el ganador/a del sorteo a través del teléfono móvil facilitado en el formulario de participación.
Así, esta obra —nacida como zarzuela y hoy elevada a la dimensión de ópera— renace con una nueva fuerza escénica y musical. Bajo la batuta de Manuel Busto, al frente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, y con el Coro del Teatro de la Maestranza dirigido por Íñigo Sampil, la partitura adquiere una amplitud sonora y dramática que invita al espectador a redescubrirla en toda su profundidad.
Una propuesta de tres actos que no solo reivindica su origen, sino que lo trasciende, confirmando la vigencia y riqueza de nuestro patrimonio lírico.
