Sevilla
El Ayuntamiento de Sevilla incorporará a menores infractores en libertad vigilada y semilibertad para que realicen tareas en servicios municipales
El alcalde y el consejero de Justicia firman el acuerdo de colaboración que ya existe en más de 300 municipios
Los menores infractores de Sevilla que se encuentren con medidas judiciales en libertad participarán en los servicios sociales municipales. Así trata el nuevo convenio firmado entre el alcalde, José Luis Sanz, y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta, José Antonio Nieto. La ciudad de Sevilla se incorpora a una extensa red de 308 municipios para afianzar la reinserción de estos menores en la sociedad.
"Parecía mentira que aún no tuviéramos este convenio", ha destacado el alcalde José Luis Sanz, al tiempo que ha agradecido al Consejero su implicación personal para la consecución de este acuerdo. Según los últimos datos de la Junta de Andalucía, correspondientes a 2024, se dictaron un total de 900 medidas de este tipo en la provincia de Sevilla, alrededor de dos tercios en la capital hispalense. Se trata de la segunda provincia de Andalucía que más medidas de régimen de semilibertad presenta por detrás de Málaga.
El convenio abarca a los menores que se encuentran en semilibertad y libertad vigilada para tareas socioeducativas o prestar apoyo en los servicios municipales decretados por el juez. Se incluye a los menores que han cometido infracciones como faltar al respeto a personas con discapacidad o realizar pintadas en algún espacio público.
El consejero José Antonio Nieto ha destacado como un "gran paso" incorporar a Sevilla en este plan de actuación, al tiempo que afirma que el objetivo de la Junta es llegar hasta los 400 municipios con este tipo de convenios. Igualmente, ha subrayado los buenos datos de Andalucía en materia de reinserción: hasta el 80% de los menores con este tipo de medida no reinciden.
