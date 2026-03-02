Sevilla abrirá 54 nuevos hoteles, diez de ellos de lujo: "Podemos aguantar más turismo"

Sevilla sumará 54 nuevos hoteles y alojamientos hoteleros a medio plazo. Esto supone una serie de cambios que van a impactar en la capital y también en la provincia, en cuestiones como el ámbito urbano, el económico y el profesional. Grandes cadenas internacionales, como Four Seasons, Marriott o Hilton han puesto su mirada en la ciudad hispalense, donde ya están levantando proyectos que consolidarán su planta de lujo.

Estas son algunas de las cuestiones que se han planteado en la jornada La provincia de Sevilla ante el reto de 54 nuevos hoteles y alojamientos hoteleros -diez de ellos de cinco estrellas- inaugurada por Juan Aguilera, gerente de Gaesco, quien ha estado acompañado por Helena Ruiz, presidenta del Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Sevilla, ambas entidades organizadoras del evento.

Trabajar en los flujos turísticos

"El sector turístico está creciendo bastante y va a tener un gran impacto en el ámbito urbano, económico y profesional", ha destacado Ruiz, quien ha planteado que "hay que abordar cuestiones como el modelo de convivencia que vamos a tener ante este crecimiento de la planta hotelera".

Para el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Manuel Cornax, "Sevilla puede aguantar más turismo, siempre que se trabajen bien los flujos turísticos". En este sentido, ha apuntado que ahí se encuentra el reto, una cuestión que centra el trabajo en otras ciudades del mundo de cara al futuro y que también va a llegar a Sevilla.

"El desarrollo de APP que permitan saber las zonas más saturadas, en lo que ya trabaja el Ayuntamiento de Sevilla, nos va a ayudar a gestionar este tema y crecer sin impacto, porque hay que crecer, pero siempre de manera sostenible y responsable socialmente", ha abundado.

Impacto de los accidentes de tren y la situación geopolítica

En cualquier caso, reconoce que hay cuestiones incontrolables que hay que tener también en cuenta, como lo sucedido en los inicios de este 2026, con los accidentes ferroviarios que han tenido incidencia directa en Andalucía y, especialmente, en Sevilla, con una caída de la ocupación del 12%. "Está siendo un año muy complicado, a lo que se suma ahora la situación geopolítica internacional", ha enfatizado.

De hecho, los visitantes procedentes de Asia son muy codiciados por ciudades como Sevilla, ya que suelen gastar más. En los últimos años, hay una tendencia al alza de turistas de Japón, China, Corea o Indonesia.

"Con la guerra estamos todos preocupados porque sabemos Kuwait, Emiratos Árabes Unidos o Dubai son las vías que tienen estos visitantes para llegar a Sevilla: ahora mismo hay 19.000 vuelos parados en Doha y no sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación", ha añadido.

De cualquier modo, Cornax se ha mostrado "optimista" de cara al futuro. "Tenemos la planta hotelera de más vanguardia de España y quizá de Europa", ha señalado.

Un hotel en Sevilla, "una buena inversión inmobiliaria"

El presidente de los Hoteleros ha destacado que Sevilla está donde está en cuanto a turismo por una serie de cuestiones que van más allá del patrimonio, como el teatro, la ópera, la ROSS, los caballos o los toros. Además, ha destacado la incorporación de nuevas propuestas culturales, más allá del flamenco, como el festival Icónica.

En su opinión, estos puntos fuertes, sumados a otros como la seguridad ciudadana y sanitaria o la gastronomía han hecho que Sevilla atraiga a los fondos de inversión. "Se considera como una buena inversión inmobiliaria y es un buen destino, la gente se siente tranquila aquí", ha indicado.

Puntos débiles y fuertes del sector en Sevilla

Por su lado, Eduardo Serrano, director general de la consultora ESMA, especializada en proyectos hoteleros, ha hecho un balance entre los puntos fuertes y débiles del sector en Sevilla.

Entre los aciertos, ha destacado la internacionalización, la conectividad, la rentabilidad, el empleo de calidad, el posicionamiento en el ámbito de lujo y expansión territorial.

En el otro lado de la balanza ha situado el estancamiento, un mercado nacional en caída, una estancia media baja, el déficit del transporte público o la saturación, que afecta a la presión sobre la vivienda y el propio casco histórico de la ciudad.

Por su lado, Ángel Lahera, gerente de proyectos hoteleros para Fuerte Group, ha puesto el acento en los retos que el sector debe afrontar. En este sentido, ha apuntado que no solo hay que crecer, "hay que construir con calidad". Además, ha apostado por integrar al turista con la ciudad y a la ciudad con el turista, de manera que no haya tensiones.

La formación continua para estar al día de lo último del sector y obtener una alta especialización y la calidad técnica para ofrecer la excelencia profesional son otros de los desafíos a los que se enfrenta el sector en Sevilla, ha indicado.