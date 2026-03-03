Sevilla
El Gobierno de José Luis Sanz no recula ante las protestas sindicales: aprobará por urgencia la privatización de la limpieza de colegios en Sevilla
El Ayuntamiento ha convocado para este miércoles una Junta de Gobierno local "extraordinaria y urgente" para externalizar un servicio que costará 25 millones de euros los próximos dos años
El equipo de José Luis Sanz ha convocado para este miércoles una Junta de Gobierno local "extraordinaria y urgente". El motivo, "aprobar gasto, pliegos de condiciones y anexos del contrato de servicio de limpieza de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria", según consta en el orden del día. Así, el Ayuntamiento de Sevilla saca adelante la privatización sin recular ante las protestas sindicales, que piden desde hace semanas frenar esta externalización.
"Con esta medida pretendemos atajar un problema endémico que venimos arrastrando desde hace más de 10 años", defendió el alcalde de Sevilla a mediados de enero, cuando anunció ante los medios esta medida. "Lo que buscamos es mejorar la limpieza de nuestros colegios y el entorno en que se mueven nuestros niños y niñas. Todo ello con menos sobrecarga para el personal municipal, que está desbordado".
La privatización de este servicio contará con un presupuesto de 25 millones de euros para dos años, tal como explicó el propio Sanz, que este mismo martes ha afirmado que con esta medida "no se pone en riesgo ningún empleo público". "Por eso pido por favor al comité de empresa y a los sindicatos que no politicen este tema", ha declarado el edil popular tras la celebración del Día del Bombero.
Estas palabras llegan tras varias semanas de protestas sindicales, entre manifestaciones y acampadas. En un comunicado emitido el pasado martes, el comité de empresa anunció que iba a seguir "con las movilizaciones, concentraciones y con todos los actos de protesta" que considere necesarios". "Todo ello mientras no recibamos comunicación del alcalde para poder continuar la negociación del asunto de referencia, es decir, la privatización del servicio de la limpieza en el Ayuntamiento de Sevilla".
