El precio de conmemorar el quinto centenario de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla: sólo el desfile del 28F costó 185.000 euros

Más de 185.000 euros. Esto es lo que le ha costado al Ayuntamiento de Sevilla el desfile teatralizado de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrado el pasado sábado en el centro de la capital andaluza. Este evento, que conmemoraba el 500 aniversario de la entrada de los emperadores a la ciudad con motivo de su boda, contó con más de 120 participantes "entre actores, figurantes, músicos y recreadores históricos", según destacó el propio Consistorio.

Este contrato artístico se ha tramitado "por procedimiento de contratación negociado sin publicidad, mediante adjudicación directa a entidad con capacidad de obrar y con habilitación profesional suficiente para realizar la prestación", tal como consta en el expediente. Y el objetivo del mismo, desarrollar el espectáculo "Celebración y desfile teatral de la entrada del emperador Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla para su casamiento, en el año de gracia 2026, quinto centenario de dicho acontecimiento".

La adjudicataria de este contrato es Teatro Clásico de Sevilla SCA, una empresa que ha recibido 186.340 euros (IVA incluido) por realizar este desfile, según recoge un documento oficial del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS). "El importe será abonado en un solo pago tras la presentación de la correspondiente factura, a la finalización de la celebración del espectáculo, previa conformidad del técnico responsable de la ejecución del contrato".

"Durante el recorrido, el cortejo ha reproducido con rigor el protocolo, la jerarquía y la simbología del siglo XVI, con una cuidada ambientación en la indumentaria y en los códigos visuales de la monarquía hispánica", señaló el Ayuntamiento al término del evento. "Sevilla ha vuelto a reencontrarse con un episodio clave de su historia, con una recreación que combina rigor histórico, cultura y participación ciudadana", subrayó por su parte José Luis Sanz, alcalde de la capital andaluza.

Dos millones de euros para celebrar esta efeméride

Pero no acaban ahí los fastos por el 500 aniversario del enlace entre Carlos V e Isabel de Portugal. De hecho, entre otros actos, el Consistorio hispalense tiene programado "un mapping en el Real Alcázar". "Este espectáculo audiovisual se plasmará en la muralla del Alcázar y en la puerta del León, y se desarrollará del 11 al 15 de marzo, con seis pases diarios de 12 minutos de duración. El acceso será libre y gratuito, abierto para todos los sevillanos", han informado fuentes municipales.

Asimismo, el próximo 11 de marzo también se va a celebrar una representación teatral histórica de este enlace en el Real Alcázar. Y como con el desfile del pasado sábado, este evento corre a cargo de la compañía Teatro Clásico de Sevilla SCA, que percibirá 53.724 euros (IVA incluido) por este espectáculo, según recoge una resolución del Patronato del Real Alcázar y la Casa Consistorial.

En el marco de esta efeméride, el Ayuntamiento de Sevilla ha invertido otros casi 200.000 euros en el transporte, recogida y montaje de la exposición Sevilla y la boda de Carlos V, que acogerá el Espacio Santa Clara a partir del 11 de marzo. Esta muestra, que se extenderá hasta el 30 de mayo, está comisariada por el catedrático de Historia del Arte Alfredo Morales, y ofrecerá un recorrido por la Sevilla imperial de 1526 a través de un conjunto excepcional de piezas, como una figura de oro Inca, la capa pluvial de Carlos V o el retrato Los emperadores Carlos V e Isabel de Portugal, de Rubens.

"El Ayuntamiento tiene previsto invertir en torno a dos millones de euros en la conmemoración de esta boda de Carlos V e Isabel de Portugal", especificó a principios de febrero José Luis Sanz. "Hemos firmado un convenio además para un congreso internacional, que se celebrará entre el 11 y el 13 de marzo. Expertos de universidades de todo el mundo van a analizar lo que supuso aquella época, este enlace matrimonial y una Sevilla capital del mundo occidental", anunció por entonces el edil popular.

Polémica política: el PSOE critica los actos

"El Ayuntamiento no ha estado a la altura para conmemorar un episodio significativo de nuestro pasado (...) Esta falta de rigor no puede justificarse apelando al éxito de público. No todo vale. No debemos banalizar nuestra historia ni trivializar nuestra cultura bajo el pretexto de la participación o la afluencia", denunció el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, quien ya había criticado previamente la fecha escogida para la conmemoración: "Hacerlo coincidir supone una falta de respeto institucional. Es poco oportuno, especialmente por la evidente falta de planificación".