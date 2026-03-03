Sevilla
Cerco a los patinetes en Sevilla: la nueva normativa se estrena con seis denuncias graves y cuatro vehículos retirados
La ordenanza impulsada por el Gobierno de José Luis Sanz, que entró en vigor este pasado lunes, "tiene como único objetivo mejorar la seguridad de usuarios y peatones", según el alcalde
Los patinetes eléctricos ya no corren por Sevilla de cualquier manera. El Ayuntamiento ha implantado una nueva normativa que entró en vigor este pasado lunes, cuando la Policía Local comenzó a imponer sanciones. Y en ese primer día, el balance es significativo: en total se retiraron cuatro vehículos de este tipo y se interpusieron seis denuncias graves, según ha informado este martes el alcalde, José Luis Sanz.
"Esta ordenanza tiene como objetivo mejorar la seguridad del usuario del patinete, dándole más visibilidad y elementos de protección", ha afirmado Sanz tras su participación en el acto por el Día del Bombero, celebrado en la Real Fábrica de Artillería. "Además, también se pretende mejorar la seguridad del peatón", ha añadido el edil popular sobre esta normativa.
La normativa recién implantada incluye modificaciones en el texto de dos artículos, principalmente. Así, aquellos que usen los patinetes tendrán que tener un seguro de responsabilidad civil, certificado de circulación y estar en el registro de la DGT. Deberán usar casco y chaleco reflectante, teniendo prohibidos los móviles o auriculares. De no cumplir con esto, se podrían enfrentar a multas que oscilan entre los 50 y los 500 euros.
"Todo el mundo debe conocer la normativa que se aplica a los patinetes. Por la acera en zonas peatonales no se puede circular y es obligatorio el casco", explicaron desde la Policía Local, que durante toda la pasada semana desarrolló una campaña de concienciación. Hasta este lunes, claro, cuando ya se interpusieron las primeras sanciones por incumplimientos de esta ordenanza de movilidad.
"La mayoría cumple, pero hay matices especialmente con el casco, los auriculares o la conducción por las aceras. Y por supuesto el seguro. Son las infracciones que más se han estado controlando", apuntaron desde la Policía Local a los medios de comunicación. Todo ello durante una primera jornada en la que se detectaron patinetes con más de una persona a bordo o menores al frente de este vehículo (pese a que la edad mínima para circular es de 15 años).
Con casco, velocidad limitada y seguro
Conforme a lo recogido en esta nueva ordenanza, la circulación de patinetes eléctricos en Sevilla debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Únicamente se permitirá la circulación por las vías ciclistas cuando la potencia nominal no exceda de 250 W, sin superar los 15 km/h, y reducirla a 10 km/h en itinerarios ciclistas compartidos con peatones, debiendo respetar en todo caso la prioridad peatonal.
- Serán de aplicación las restricciones previstas para las bicicletas, incluida la obligación de desmontar en los horarios, fechas o circunstancias de aglomeración que así lo exijan.
- Queda prohibido estacionar en aceras y zonas peatonales, así como anclarlos a elementos del mobiliario urbano, arbolado, señalización de tráfico o aparcamientos de bicicletas. El estacionamiento solo podrá efectuarse en los espacios específicamente habilitados a tal fin.
- Será obligatorio el uso de chaleco reflectante y casco de protección homologado, debidamente abrochado, en todo momento.
- Se mantiene la edad mínima para circular en 15 años. Este es un requerimiento expreso hecho por la Policía Local, que considera que es la misma edad que permite el uso de una motocicleta.
- Continúa la prohibición de circulación por aceras, zonas peatonales y túneles urbanos. No podrán ser ocupados por más de una persona y deberán disponer de alumbrado reglamentario.
- Deberán disponer de seguro de responsabilidad civil, el certificado de circulación y deberán estar registrados en el registro de la DGT. La normativa estatal de la DGT contempla la obligatoriedad del seguro a partir del 2 de enero.
- Se mantiene la prohibición de conducir utilizando auriculares, sistemas de audio, teléfonos móviles o cualquier dispositivo de comunicación. No se permite la circulación con tasas de alcohol o drogas.
