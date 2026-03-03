Cerco a los patinetes en Sevilla: la nueva normativa se estrena con seis denuncias graves y cuatro vehículos retirados

Los patinetes eléctricos ya no corren por Sevilla de cualquier manera. El Ayuntamiento ha implantado una nueva normativa que entró en vigor este pasado lunes, cuando la Policía Local comenzó a imponer sanciones. Y en ese primer día, el balance es significativo: en total se retiraron cuatro vehículos de este tipo y se interpusieron seis denuncias graves, según ha informado este martes el alcalde, José Luis Sanz.

"Esta ordenanza tiene como objetivo mejorar la seguridad del usuario del patinete, dándole más visibilidad y elementos de protección", ha afirmado Sanz tras su participación en el acto por el Día del Bombero, celebrado en la Real Fábrica de Artillería. "Además, también se pretende mejorar la seguridad del peatón", ha añadido el edil popular sobre esta normativa.

La normativa recién implantada incluye modificaciones en el texto de dos artículos, principalmente. Así, aquellos que usen los patinetes tendrán que tener un seguro de responsabilidad civil, certificado de circulación y estar en el registro de la DGT. Deberán usar casco y chaleco reflectante, teniendo prohibidos los móviles o auriculares. De no cumplir con esto, se podrían enfrentar a multas que oscilan entre los 50 y los 500 euros.

"Todo el mundo debe conocer la normativa que se aplica a los patinetes. Por la acera en zonas peatonales no se puede circular y es obligatorio el casco", explicaron desde la Policía Local, que durante toda la pasada semana desarrolló una campaña de concienciación. Hasta este lunes, claro, cuando ya se interpusieron las primeras sanciones por incumplimientos de esta ordenanza de movilidad.

"La mayoría cumple, pero hay matices especialmente con el casco, los auriculares o la conducción por las aceras. Y por supuesto el seguro. Son las infracciones que más se han estado controlando", apuntaron desde la Policía Local a los medios de comunicación. Todo ello durante una primera jornada en la que se detectaron patinetes con más de una persona a bordo o menores al frente de este vehículo (pese a que la edad mínima para circular es de 15 años).

Con casco, velocidad limitada y seguro

Conforme a lo recogido en esta nueva ordenanza, la circulación de patinetes eléctricos en Sevilla debe cumplir con los siguientes requisitos: