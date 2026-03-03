La Diputación de Sevilla deja la continuidad del IES Hispalis en manos de la Junta: ofrece ceder el edificio y renovar el convenio

La escolarización del curso 2026-2027 ha arrancado sin que el IES Hispalis ofrezca ni una sola plaza de Primero de ESO. Es la primera fase para el cierre progresivo del centro y la derivación de todo el alumnado a los centros de Secundaria de la zona, el Llanes y el Pino Montano. Sin embargo, la comunidad educativa mantiene su reivindicación de salvar este equipamiento público. Para ello, la Diputación de Sevilla, titular del inmueble, ha puesto sobre la mesa una solución de urgencia: alcanzar un preacuerdo para la cesión del edificio a la Junta, que tiene las competencias en materia educativa, y renovar el convenio para que pueda desarrollarse con normalidad el próximo curso.

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha concretado este compromiso a distintas asociaciones educativas de la zona. Y en un escrito, firmado el pasado 27 de febrero, también se lo ha traslado formalmente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. "Existe la disposición inequívoca a de ofrecer a la Junta de Andalucía el edificio actual donde se ubica el IES Híspalis, así como los metros de suelo necesarios para posibilitar una ampliación adecuada del centro que responda a las necesidades presentes y futuras. Asimismo, la institución provincial está dispuesta a proceder a la firma de la adenda anual que recoge el antiguo acuerdo suscrito entre ambas administraciones", subraya la Diputación Provincial en un comunicado difundido tras esta reunión.

Previamente, no obstante, se solicita a la Junta de Andalucía la firma de un pre acuerdo en el que se garantice la cesión del inmueble y una "transición ordenada". Se trata básicamente de cambiar el modelo actual en el que la Diputación asume gastos de personal, mantenimiento o conservación de un instituto pese a no ser de sus competencias y que toda esta gestión pase a depender de la Junta de Andalucía como ocurre en el resto de institutos.

El planteamiento de la institución provincial es adaptar los planes de inversión y remodelación del complejo educativo Pino Montano, valorados en 30 millones de euros, a la continuidad del IES Hispalis. De esta forma, se buscaría compatibilizar la ampliación de la residencia universitaria, las nuevas instalaciones deportivas con piscina y la biblioteca con la continuidad del instituto bajo gestión de la Junta de Andalucía, que se tendría que hacer responsable de la remodelación y ampliación necesaria de las instalaciones.

Sin respuesta de la Junta de Andalucía

La propuesta, compartida con asociaciones de la comunidad educativa de la zona, ha sido trasladada ya por escrito al presidente de la Junta de Andalucía con la solicitud de una reunión urgente que de momento no ha encontrado respuesta.

Pese a esto, la pasada semana en el Parlamento andaluz, la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, se comprometió ante una pregunta parlamentaria del grupo Por Andalucía a abrir la escolarización de nuevos alumnos en este instituto si la Diputación aceptaba prorrogar el convenio entre ambas administraciones.

La Junta ha responsabilizado desde el principio a la Diputación como institución responsable del cierre del IES Hispalis por su decisión de ejecutar un proyecto de inversión para la remodelación del complejo. Por su parte, la institución provincial ha subrayado que las competencias educativas son de la Junta de Andalucía y que el centro se encontraba en una situación de "vacío legal" que impedía ejecutar inversiones o una adecuada conservación.

La comunidad educativa ha protagonizado en los últimos días distintas protestas tanto en el barrio como en el Parlamento andaluz para reclamar que se mantenga abierto el instituto. Asimismo, han rechazado el planteamiento de incorporar a todo el alumnado a los institutos de la zona debido a que ya tienen un elevado número de matriculaciones.