El sector turístico de Sevilla teme que la guerra en Oriente Próximo frene las reservas en los hoteles: "Teníamos mucha confianza en los mercados asiáticos"

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán ha despertado el polvorín en Oriente Próximo. Algunos sevillanos se han quedado atrapados en la zona y son miles los vuelos cancelados a causa del conflicto armado. El gran hub que suponen lugares como Catar o Dubai para la comunicación entre Europa y Asia ha quedado absolutamente cortado. Esta circunstancia podría tener efecto directo en las reservas de turistas procedentes del sudeste asiático, Japón o China en Sevilla.

El presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Manuel Cornax, ha asegurado que el sector tenía "mucha confianza depositada en los países asiáticos". Unos turistas que suelen ser de alto poder adquisitivo y cuya llegada a la capital andaluza ha aumentado en los últimos tiempos, especialmente Japón, un destino que ha ganado peso específico en Sevilla.

"Oriente Próximo es precisamente el puente para saltar desde Japón, Corea o China a nuestro destino y ahora mismo está bloqueado, interrumpido total y absolutamente", ha subrayado Cornax en declaraciones a este periódico antes de participar en la jornada La provincia de Sevilla ante el reto de 54 nuevos hoteles y alojamientos hoteleros, celebrada este lunes en la sede de Gaesco.

Impacto en los turistas procedentes de EEUU

Por otro lado, Cornax ha subrayado que aún hay que revisar el impacto que este conflicto puede tener en cuanto a la recepción de visitantes procedentes de Estados Unidos. "Me pregunto hasta qué punto esto puede afectar a la clientela norteamericano, ya que cuando tiene un conflicto internacional en el que está presente, normalmente tienden a no salir de su país. En cualquier caso, es verdad que los únicos sitios seguros ahora mismo para viajar son los nuestros", ha indicado.

Por eso, ha subrayado, "habrá que ver con el tiempo si eso nos beneficia o nos perjudica". De cualquier modo, no ha querido dar una cifra de impacto. "Al final, este tipo de cuestiones disuaden a la gente y habrá que ver si hasta dónde llega el conflicto, porque parecía una cosa muy local y ahora afecta a una zona geográfica muy extensa", ha añadido.

Sin incidencia en Semana Santa y Feria

En cualquier caso, el representante de los hoteleros de Sevilla y provincia ha destacado que este contexto geopolítico no va a afectar a las dos grandes citas de la primavera: la Semana Santa y la Feria de Abril.

"La clientela en ambos casos es principalmente nacional, por lo que no creo que se vean afectadas esas fechas en cuanto a las reservas en nuestros hoteles", ha vaticinado.

En lo que se refiere al turismo nacional, Cornax teme el impacto emocional que pueda tener el accidente ferroviario de Adamuz a la hora de que los viajeros opten por este medio de transporte para llegar hasta Sevilla. "Muchos lo usan si tienen que ir o volver a temas de trabajo, pero por ocio parece que está más frenado: es una cuestión psicológica y eso es más difícil de quitar", ha concluido.