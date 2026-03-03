La Junta abre la puerta a una mayor ampliación de la línea 2 por el Aljarafe y estudiará las propuestas de los alcaldes

El Aljarafe sigue pendiente de las negociaciones entre sus ayuntamientos y la Junta de Andalucía para que el proyecto de la línea 2 de metro se amplíe y no acabe en Triana. El actual estudio de alternativas, que finalizará previsiblemente a finales de año, estudia cómo ampliar el trazado hasta el Aljarafe y diferentes barrios de la ciudad, pero recientemente a la Consejería de Fomento se le ha hecho una nueva propuesta de parte de varios municipios. La consejera, Rocío Díaz, ha confirmado este martes que se está trabajando en ello: "Este Gobierno se ha abierto al diálogo para intentar buscar una solución para la movilidad de los municipios del Aljarafe y por supuesto estamos trabajando ya con los ayuntamientos y los estamos escuchando".

Rocío Díaz ha sido la protagonista de la conferencia-coloquio 'Liderando desde Andalucía', organizada por la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla en el Restaurante Abades Triana. En ella ha sido preguntada por esta petición desde el área metropolitana de Sevilla. "Estamos teniendo reuniones para dar esa solución, con plataformas ciudadanas y del metro para intentar dar respuesta. Este Gobierno escucha y pone todo de su parte para dar respuesta a los ciudadanos, de eso se trata", ha defendido.

La consejera de Fomento ha explicado qe se está "trabajando con distintos corredores" y la ampliación hasta el Aljarafe "está en estudio", si bien ha recordado "la apuesta decidida por llegar a los municipios del Aljarafe con este Gobierno, porque antes se quedaba en Torre Sevilla". "Es lo que estamos intentando conseguir para llegar a algún término", ha añadido.

Hace unas semanas tuvo lugar una mesa de trabajo con representantes de la Diputación de Sevilla, la asociación Sevilla Quiere Metro, y alcaldes de los ayuntamientos de Camas, Castilleja de la Cuesta, Sanlúcar la Mayor, Bollullos de la Mitación, Villanueva del Ariscal, Castilleja de Guzmán y Espartinas. Declinaron la invitación los ayuntamientos de Tomares, Valencina de la Concepción y Bormujos (los tres están gobernados por el Partido Popular).

Reunión de los municipios del Aljarafe para elaborar una propuesta para el trazado de la línea 2 del Metro de Sevilla. / Ayuntamiento de Espartinas

Según confirmó a este periódico Cristina Los Arcos, vicepresidenta primera de la Diputación de Sevilla y alcaldesa de Espartinas, se elaborará un anteproyecto con un posible trazado, que tendría como escenario ideal que dé cobertura directa a Camas, Tomares, Castilleja de la Cuesta, Valencina, Gines, Bormujos, Espartinas, Bollullos de la Mitación y acabe en Sanlúcar La Mayor, "de forma paralela a la A-49". En cuanto a las paradas, con una en cada municipio o bien que varios compartan una estación. "La idea es que llegue hasta Sanlúcar La Mayor con una estación intermodal que para dar cobertura al resto del Aljarafe por Cercanías, coche o autobús", explicaba Los Arcos. Por ejemplo, la línea C5 del Cercanías de Sevilla que beneficiaría a los vecinos de Benacazón, Olivares o Villanueva del Ariscal.

Ese anteproyecto tiene dos posibles trámites administrativos: que llegue a tiempo para ser tenido en cuenta en el estudio de alternativas o bien enviarlo a la Consejería de Fomento en forma de alegación, una vez concluya ese análisis adjudicado el pasado mes de noviembre de 2024 (hasta el 21 de marzo no quedó formalizado el contrato) a la UTE formada por las empresas consultoras Navier Ingeniería y Meta Engineering por un importe total 652.190,00 euros (IVA incluido). Como tiene un plazo de ejecución de 20 meses, se estima que concluya a finales de año, después obtenga la declaración ambiental, se proceda a licitar el proyecto constructivo, y una vez redactado en 2028 se pueda iniciar seguidamente su construcción para 2029.

Se mantiene el plazo de la línea 3: 2030

La consejera de Fomento también ha valorado la situación de la línea 3. Sobre el tramo norte, desde Pino Montano al Prado de San Sebastián, "el plazo es 2030". "Tenemos ya tres tramos en marcha. Estamos trabajando en esa obra", ha asegurado. También se ha referido a la nueva reordenación del tráfico en la zona de la Macarena, explicando que está consensuado con el Ayuntamiento de Sevilla, con Lipasam y con el Hospital Macarena: "Es necesario dar servicio y estar siempre pendiente de que no interfiera en el día a día del hospital".

Con respecto al tramo sur, están las alegaciones presentadas y se están "evaluando para contestarlas cuanto antes". "No me atrevo a decirles fecha exacta", ha continuado, aunque el estudio informativo ya hablaba del 2036 para llegar a Palmas Altas y el 2040 para el recorrido hasta el Hospital de Valme.

Sobre el cuarto subtramo, el de la Ronda Histórica (en Ronda de Capuchinos), "estamos a punto de licitarlo y espero poder dar la buena noticia dentro de muy poquito", de manera que en el año 2026 comenzarán las obras en esta zona.