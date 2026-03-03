Una nube tóxica cerca del Real: el último miércoles de Feria hubo una fuga de ácido en el Puerto de Sevilla

Una nube tóxica cerca del Real. Esta fue la emergencia que tuvieron que atender los Bomberos el miércoles de Feria de Abril del pasado año, según ha comentado este martes el jefe de este Cuerpo, Luis Manuel López. Aquel 7 de mayo, los efectivos de emergencias se desplegaron en la nave donde se produjo la fuga de ácido nítrico, ubicada en el Puerto de Sevilla, y por fortuna pudieron solventar el problema sin que se produjeran desalojos.

"Quiero recordar también la fuga de ácido nítrico que se produjo en el Puerto el miércoles de Feria. Mientras la gente disfrutaba de las fiestas, a poca distancia se producía un grave accidente", ha recordado Luis Manuel López durante su discurso en el Día del Bombero, celebrado este martes en la Real Fábrica de Artillería. "Un fallo en el reactor en una empresa dedicada a la fertilización ocasionó una nube tóxica que amenazaba no solo a los que disfrutaban en el Real, sino a todo el tejido de la ciudad". El Correo de Andalucía ha preguntado sobre este episodio al Puerto de Sevilla, sin que de momento haya respuesta al respecto.

En aquel suceso, que ha trascendido cerca de un año después, se coordinaros efectivos de Bomberos, 061, Policía Local y Nacional, Guardia Civil, Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima y Protección Civil. "Para la gestión de la emergencia aplicamos las últimas tecnologías en determinación de escenario, valorando parámetros como la temperatura, presión, humedad, viento, registrando la evolución de la nube tóxica cada dos minutos", ha subrayado el jefe de los Bomberos en Sevilla.

"Poca gente se enteró de la situación", ha señalado López. "Los que la conocíamos, gracias al control continuado que se iba haciendo de los gases, pudimos valorar que no afectaría a la Feria y así pudo discurrir con normalidad", ha explicado este responsable, que ha afirmado que, "por fortuna, este tipo de intervenciones son muy extraordinarias".

Noticias relacionadas

"Realmente no hubo un riesgo importante para el Real o la ciudad; de haber sido así, se habría dado la voz de alarma", ha apuntado asimismo Luis Manuel López. "Cuando se vio y valoró la situación, no se llegó a plantear el desalojo de la Feria porque la fuga no tenía unas dimensiones como para hacerlo. Pero sí teníamos que controlarla".