El nuevo barrio de El Pítamo con 10.000 viviendas en Sevilla se acelera: todos sus plazos administrativos se reducirán a la mitad

La Unidad Aceleradora de la Junta de Andalucía llega al sector residencial de Sevilla. El nuevo barrio de Villanueva de El Pítamo será el primer proyecto de vivienda de la ciudad que se beneficiará de las ventajas que proporciona esta oficina destinada a reducir las trabas administrativas para el desarrollo empresarial. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha anunciado este martes que este nuevo desarrollo ubicado en el sur de la capital, que aportará casi 10.000 viviendas, de las cuales 4.199 serán protegidas, es el primero de Sevilla al que se aplicará esta unidad, dentro de nueve proyectos de promotores interesados en sumarse en toda Andalucía.

Díaz ha exlicado que El Pítamo se incorporará "en breve" porque es "el más maduro" y "será determinante para la expansión de la zona sur de Sevilla". Según la consejera, se beneficiará de "un camino ágil y rápido que permite que los proyectos salgan del mapa y pasen a pie de obra en tiempo récord, que eso es también lo que nos pedía el sector y lo que estamos haciendo".

Recreación de cómo será el nuevo barrio de El Pítamo de Sevilla / El Pítamo

Además de este proyecto de Sevilla, hay otros repartidos por las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga que suman en total 20.000 viviendas nuevas, de las que 9.000 serán de carácter protegido. Como ha recordado Rocío Díaz en la conferencia-coloquio 'Liderando desde Andalucía', organizada por la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla en el Restaurante Abades Triana, el Consejo de Gobierno ya aprobó a comienzos de febrero la entrada de un primer proyecto en la Unidad Aceleradora de Proyectos, ubicado en Tarifa.

Este primer royecto residencial, promovido por Investment Real Estate Tarifa, S.L., y ubicado en Tarifa, se llama Albacerrado. Es una iniciativa de transformación urbanística que comprende la construcción de 514 viviendas, de las cuales 283, es decir, un 55%, serán viviendas protegidas. "Hemos mantenido reuniones y tenemos más proyectos interesados en sumarse", ha añadido Díaz. "Hacía mucho tiempo que no se construían viviendas protegidas", ha valorado sobre Tarifa.

Así es el nuevo barrio de El Pítamo

El nuevo barrio de Villanueva de El Pítamo tendrá 9.910 viviendas, unas 4.199 protegidas. Se trata de una gran bolsa de suelos de 208 hectáreas entre el cauce del Guadaíra, el límite con el término de Dos Hermanas y la Carretera de Utrera. Concentrará gran parte del tejido residencial en la zona de mayor centralidad del sector, en torno al futuro apeadero, extendiéndose en dirección oeste hasta conectar con el parque que transcurre junto al nuevo cauce del rio Guadaira.

Pítamo, según su web, "constituirá un nuevo modelo habitacional repleto de posibilidades de vida, trabajo y ocio que contará con su propio apeadero de Cercanías. También, con un gran espacio destinado a actividades económicas centradas en la investigación y el desarrollo llamado a convertirse en el "Silicon Valley" sevillano e integrado en este nuevo centro sur de Sevilla".

Además, contará con 103.305 de metros cuadrados de servicios avanzados y una inversión estimada de 1.100 millones de euros. La disposición de los terrenos en Pítamo para la ubicación de servicios avanzados concentrados desde el vial central hasta la carretera de Utrera buscan una mayor independencia funcional y de organización del tráfico propio de la tecnópolis sin contaminar el sector residencial con tránsitos ajenos al mismo.

La Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta

La Unidad Aceleradora de la Junta de Andalucía ronda los 150 proyectos en total. Desde su fundación en 2020, la Unidad Aceleradora de Proyectos ha trabajado en fomentar las inversiones en la comunidad. El objetivo de su nacimiento fue reducir las trabas administrativas para el desarrollo empresarial. Su creación, que se centró en un principio en el sector industrial y energético, supuso una inversión económica de 18.209,9 millones de euros y ha generado desde entonces 54.658 empleos.

Hasta ahora, la vivienda había quedado fuera de los proyectos aceptados, pero en febrero el Consejo de Gobierno aprobó la incorporación del proyecto residencial de Tarifa. La normativa andaluza establece que pueden aspirar a entrar en esta vía 'exprés' los proyectos residenciales que incluyan al menos 250 viviendas protegidas y una programación que garantice que se ejecutarán en menos de cinco años. También podrán asignarse otras iniciativas residenciales de más de 500 viviendas si la mitad se inician en ese mismo periodo de tiempo.

La unidad aceleradora nace de una de las banderas que ondea el Gobierno de los populares: la supresión de la burocracia administrativa. Entre los proyectos que se han beneficiado de la Unidad Aceleradora de Proyectos están el proyecto de energía renovable de COVAP en el Valle de los Pedroches o los proyectos de energías renovables de Iberdrola, Repsol e Ignis, que ya se encuentran en fase de construcción o explotación. Además, también ha impulsado el nuevo hospital de Málaga para agilizar la evaluación ambiental estratégica.