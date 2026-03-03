Ya es oficial: esta es la fecha del próximo Electrolunch XXL, el festival gratuito de música electrónica más grande de Sevilla

Una jornada familiar que mezcla música electrónica, talleres, actividades para todas las edades, gastronomía y un supermercado de artesanía y productos locales. Esto es lo que ofrece Electrolunch XXL, el festival de música electrónica gratuito más grande de toda Sevilla, que ya anunciado la fecha de su próxima edición: este sábado 7 de marzo.

Así lo ha dado a conocer la propia organización, que ha asegurado que esta nueva edición se celebrará, como las anteriores, en el Parque de Magallanes, junto al centro comercial Torre Sevilla y a orillas del Guadalquivir, en un evento que arrancará a las 11.00 horas pero se extenderá hasta la noche.

Un plan familiar al aire libre en Sevilla

Una cita que busca que las familias puedan disfrutar de tiempo de calidad al aire libre con una amplia oferta cultural y gastronómica en la que la música electrónica será la gran protagonista.

Este próximo Electrolunch XXL permitirá a adultos y niños compartir la pasión por la música a través de actuaciones en vivo de toda clase de artistas del panorama nacional e internacional.

Cartel de artistas: quiénes actúan

En la jornada de este sábado, el cartel de artistas participantes estará compuesto por Kenny Larking, "leyenda viva de Detroit, arquitecto del techno más elegante y mental e historia pura detrás de los platos", así como Nix, "energía directa, grooves contundentes y sets que no bajan la intensidad".

Tal y como ha explicado la organización, también se contará con las actuaciones de Gala, caracterizada por su "frescura, carácter y selección cuidada, con ritmo que conecta pista y parque sin pedir permiso", así como Mara Ghodoy, a la que definen como "personalidad propia, mezcla fina y una manera de construir sesión que te atrapa sin darte cuenta".

Actividades, mercadillos, talleres y food trucks

Pero los asistentes a este evento no solo podrán disfrutar de estas actuaciones en directo sino que, durante toda la jornada, el recinto se llenará de todo tipo de actividades para todas las edades y públicos, como mercadillos con productos de artesanía local como ropa, complementos, cerámica, serigrafía e, incluso, tatuajes.

Además, los más pequeños podrán explorar sus habilidades a través de diversos talleres y actividades, mientras que toda la familia puede degustar la mejor gastronomía a través de las 'food trucks' que se instalarán en el lugar.

Entradas y precios para el Electrolunch XXL de Sevilla

La entrada para este Electrolunch XXL será completamente gratuita desde las 11.00 horas hasta las 17.00 horas, mientras que, quienes deseen entrar al lugar a partir de esa hora, deberán hacerse con alguno de los pases disponibles, que cuentan con un precio de entre 10 y 20 euros.Las próximas ediciones del Electrolunch XXL de Sevilla

Pero esta no será la única fecha en la que Electrolunch XXL hará disfrutar de la mejor música, gastronomía y cultura a los sevillanos, sino que la organización también ha dado a conocer los días en los que se desarrollarán sus siguientes ediciones.

Así, tras la cita de este sábado, se celebrará una nueva entrega los sábados 11 de abril y 9 de mayo. Tres jornadas que permiten disfrutar de "un día entero en el parque que empieza con sol y termina bailando bajo las luces".