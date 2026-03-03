Más pisos y más pequeños: las nuevas promociones de Sevilla podrán tener un 20% más de viviendas

Hay una "emergencia habitacional" en Sevilla a día de hoy, tal como reconoce la propia Gerencia de Urbanismo. Ante este problema, y teniendo en cuenta que existen hogares "muy grandes para las necesidades actuales", el Gobierno de José Luis Sanz va a permitir que en las nuevas construcciones se aumente hasta un 20% la densidad de viviendas. Es decir: en el mismo espacio, se podrán edificar más pisos que antes. ¿Cómo? Haciéndolos más pequeños.

El texto de esta modificación en el PGOU, elaborado por la Gerencia de Urbanismo y cuya consulta pública concluyó este lunes, pone de manifiesto la existencia "de una densidad residencial muy baja" en la ciudad. "Buena parte de ellas presentan una superficie media de vivienda en torno a los 115 m2, llegando en casos extremos a superar los 155 m2, lo que suponen viviendas muy grandes para las necesidades actuales de la población".

Por ello, "en suelo urbano y en los ámbitos de planeamiento que cuenten con instrumentos de ordenación detallada aprobado, la densidad máxima de viviendas en las parcelas con uso pormenorizado principal de vivienda libre podrá aumentarse en un porcentaje inferior al 20%, siempre que se mantengan el resto de las determinaciones urbanísticas de la parcela". Además, "este incremento se efectuará directamente a través de la correspondiente licencia urbanística", evitando así más trámites burocráticos.

"Con esta medida, el Ayuntamiento refuerza su estrategia para acelerar la creación de vivienda en Sevilla, apostando por la simplificación administrativa como herramienta clave para afrontar la actual situación de alta demanda residencial", destacan fuentes municipales. "La clave es que esta iniciativa permitirá incrementar la densidad de viviendas en determinados casos sin necesidad de tramitar un expediente de Actuación de Transformación Urbanística, un procedimiento que hasta ahora resultaba obligatorio y que suponía mayores plazos y costes administrativos", subrayan desde el Consistorio.

Topes para evitar "minipisos"

Más viviendas en el mismo espacio: esta es la clave de la modificación del PGOU que ha impulsado el actual Gobierno local. Y si la superficie a edificar no cambia, la única vía para ofrecer más hogares es hacerlos más pequeños. Pero con límites, claro: ese incremento de la densidad no puede superar el tope máximo de 20%, manteniendo "el resto de las determinaciones urbanísticas de la parcela".

Asimismo, se establece otro requisito: "La densidad final no superará, salvo que las condiciones particulares de zona especifiquen otra, la resultante de dividir la máxima superficie construible por 85 m2". Esto es: el total de superficie que puedes construir lo tienes que dividir entre 85; lo que te salga de esa división, es el número de viviendas que puedes levantar. Y a ese número puedes sumarle incluso una vivienda más siempre que "el resto de la división sea superior a 40 m2", detalla Urbanismo en su expediente.

Sin estos topes legales, "se corre el riesgo de que se cree una gran cantidad de viviendas de tamaño reducido que pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de sus ocupantes". "Según datos recientes, uno de los principales problemas de la vivienda además de su escasez es la falta de espacio habitable. Este fenómeno se manifiesta de manera aguda en la proliferación de minipisos, donde resulta difícil, sino imposible, establecer una convivencia digna para una familia".

Sin mayor densidad en algunas zonas

No obstante, este aumento de la densidad de viviendas propuesto por el Ayuntamiento no abarca a toda Sevilla. Tal como establece la Gerencia de Urbanismo en el documento de modificación del PGOU, "en los suelos afectados por las servidumbres aeronáuticas acústicas del aeropuerto de Sevilla no es posible aumentar la densidad de viviendas ya existente".

"Dado que existen sectores con usos residenciales ya clasificados en el Plan General de 1987 dentro de esta delimitación en los que no es posible aumentar el número de personas y viviendas afectadas respecto a lo previsto, dichos suelos quedan excluidos de la presente modificación y así se indicará expresamente en el nuevo artículo", recoge el expediente. En concreto, los enclaves próximos al aeródromo de San Pablo, como algunas zonas del Parque Alcosa.