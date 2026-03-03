Así serán las torres de diez plantas junto a Jardines de Hércules en Sevilla: aprobada su construcción de forma definitiva

La zona sur de Sevilla es la que está acumulando un mayor número de desarrollos residenciales. Entre ellas, Isla Natura en Palmas Altas, que suma unas 3.000 viviendas, el del Cortijo del Cuarto, con otras 5.000; el que ocupará los antiguos terrenos del Regimiento de Artillería, que contará con unas 1.000 VPO, o Villanueva del Pítamo que hará crecer Sevilla hacia el sur, que prevé una inversión público-privada de 1.100 millones y 9.730 viviendas.

El distrito Bellavista-La Palmera sumará dos nuevas torres de viviendas de diez plantas próximamente. La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente tiene previsto aprobar de forma definitiva este martes el Estudio de Ordenación de la parcela situada en C/ Afrodita, nº 2, junto a la urbanización Jardines de Hércules.

En los terrenos de la antigua Uralita

Hay que recordar que, para ello, la Gerencia aprobó en junio del pasado año destinar este solar a uso residencial, ya que hasta ahora estaba considerado como terciario. Se trata, concretamente, de la parcela T del plan especial de reforma interior denominado PERI-GU-201 "Uralita-Bellavista".

La alternativa seleccionada incluye mantener la altura máxima de 10 plantas y rebaja el porcentaje de edificabilidad neta hasta los 4,00 m2t/m2s, medio punto por debajo de la edificabilidad de los bloques de la vecina urbanización Jardines de Hércules tomados como referencia (4,50 m2t/m2s).

Además, se realiza una segregación de parcela como dotación de espacios libres, en la parte norte, para servir de elemento de transición con el supermercado ALDI y resto del tejido industrial y terciario del P.I. Pineda, de menor altura.

Dos bloques lineales en perpendicular a la Avda. de Jerez

Según recoge el pliego, en la parcela de uso residencial, la ocupación se desarrolla mediante dos bloques lineales, orientados en perpendicular a la avenida de Jerez, para dotar de mayor permeabilidad y amplitud visual a ese frente urbano de fachada. En el lindero de la avenida se permite además la construcción de un zócalo de 2 plantas de altura máxima, "de escala similar al existente en los bloques de la urbanización Jardines de Hércules, para aportar cierta continuidad a todo el conjunto".

"En planta baja del conjunto residencial se permitirán como compatibles los usos terciarios comercial y de oficinas, para complementar el uso residencial previsto, en caso de incremento en la zona de la demanda de este tipo de actividades", indica el documento.

En la parte sur del conjunto se prevé establecer una separación a linderos que permita generar la mayor distancia posible con los bloques de la urbanización Jardines de Hércules. En el interior de la parcela residencial, en el espacio entre ambos bloques, se establece una reserva mínima de dotación privada de espacios libres como zona común del conjunto.

Informe favorable de la Junta

La decisión de cambiar el uso de esta parcela de terciario a residencial llegó después de que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía emitiera un informe ambiental estratégico de carácter favorable sobre el estudio de ordenación promovido para dicha parcela fechado el pasado 5 de mayo.

Por su parte, el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico, con fecha 13 de junio de 2025 emitió otro informe donde indicaba que "la nueva ordenación parte de la segregación del ámbito en una parcela de espacios libres (como parte del cumplimiento de los deberes vinculados a la promoción de actuaciones de mejora urbana) y una parcela residencial".