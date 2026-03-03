Sevilla, con aviso amarillo el miércoles: la Sierra Norte estará afectada y en la capital habrá lluvias y tormentas

Sevilla se verá afectada también por la borrasca Regina, que este miércoles pondrá en alerta a seis provincias andaluzas más, según informa Aemet. En una predicción de última hora, la provincia sevillana estará con aviso amarillo por lluvias y tormentas en la Sierra Norte, pero todas las comarcas, incluida la capital, acusarán un clima inestable con precipitaciones y aparato eléctrico.

La previsión en la provincia es de cielos muy nubosos acompañados de chubascos, sin descartar que vayan acompañados de tormentas y posible granizo. Habrá polvo en suspensión, por lo que podrían producirse depósitos de barro; tendiendo a disminuir su concentración a partir de mediodía.

Cómo será la alerta en la Sierra Norte

La borrasca Regina activa este miércoles 4 de marzo el aviso amarillo en la Sierra Norte de Sevilla por lluvias y tormentas entre las 12.00 y las 00.00 horas, según Aemet. Se esperan precipitaciones de hasta 15 litros en una hora y tormentas que podrían ir acompañadas de granizo, en una jornada marcada por la inestabilidad en esta zona de la provincia, mientras el resto no cuenta con avisos activos.

A qué horas lloverá y habrá tormentas en Sevilla capital

La jornada del miércoles 4 de marzo en Sevilla capital comenzará con cielos nubosos y lluvias débiles de madrugada, con una probabilidad de precipitación y tormenta del 80% entre las 00.00 y las 06.00 horas. A primera hora predominarán los cielos cubiertos, con posibilidad de chubascos tormentosos en torno a las 05.00 horas, y temperaturas estables en torno a los 12 grados. Entre las 06.00 y las 12.00 horas la inestabilidad irá a más, con cielos muy nubosos o cubiertos y una probabilidad de lluvia que se eleva hasta el 95%, mientras los termómetros subirán progresivamente desde los 12 hasta los 16 grados.

Durante la tarde, entre las 12.00 y las 18.00 horas, será el tramo más inestable del día, con probabilidad de precipitación del 100% y tormentas frecuentes, especialmente en las horas centrales, con temperaturas máximas en torno a los 17 grados. A partir de las 18.00 horas y hasta la medianoche la probabilidad de lluvia descenderá al 70%, aunque se mantendrán los cielos muy nubosos o cubiertos y no se descartan chubascos débiles, con un descenso térmico progresivo hasta los 12 grados al final del día.