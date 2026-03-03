Sorprendidos con un detector de metales sin autorización en una zona arqueológica de La Puebla del Río

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Lora del Río han identificado a dos personas tras sorprenderlas utilizando un detector de metales sin la preceptiva autorización administrativa en una zona de interés arqueológico de La Puebla de los Infantes.

La actuación tuvo lugar durante un servicio de prevención de posibles expolios del patrimonio histórico, desplegado tras las intensas lluvias registradas en la zona, que habían generado condiciones especialmente favorables para este tipo de actuaciones ilícitas.

Durante el operativo, los agentes observaron a una persona portando un detector de metales, mientras su acompañante llevaba un objeto de labranza. Al percatarse de la presencia policial, ambos intentaron ocultar los objetos bajo un vehículo.

Ante las sospechas de la posible comisión de una infracción, la Guardia Civil procedió a la identificación de los dos individuos, comprobando que carecían de autorización administrativa para el uso de detectores de metales en esa zona. Los agentes intervinieron diversos efectos, entre ellos fragmentos de monedas.

Las diligencias instruidas y los objetos intervenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente para la posible incoación de un expediente sancionador por una presunta infracción de la Ley del Patrimonio Histórico Español, complementaria de la normativa andaluza de Protección del Patrimonio Histórico.

Desde la Guardia Civil de Sevilla recuerdan que el uso de detectores de metales sin autorización constituye una infracción grave. Esta actividad está estrictamente regulada para proteger el patrimonio arqueológico y puede derivar incluso en responsabilidad penal si se acredita daño o expolio.