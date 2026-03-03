Sevilla
El tranvía de Sevilla sufre una avería: deja solo dos trenes en servicio y retrasos en la frecuencia
Se ha producido una rotura en el sistema de comunicaciones y en la señalización en todo el recorrido, obligando a remolcar los trenes afectados a las cocheras, y ya se trabaja para solucionar la incidencia
El tranvía de Sevilla ha tenido una avería este martes a primera hora de la mañana, que ha obligado a suspender la línea de primera temporal, hasta que se ha acabado reestableciendo el servicio con menos trenes. Según confirman fuentes municipales a El Correo de Andalucía, se ha recuperado el funcionamiento del tranvía con dos unidades mientras se termina de recuperar la normalidad.
La cuenta oficial de Tussam informaba a las 10.06 horas, en su perfil de la red social Twitter, que la línea T1 quedaba suspendida temporalmente. Estas fuentes precisan que se ha producido una incidencia, concretamente una rotura de la fibra, en el sistema de comunicaciones y señalización en todo el recorrido.
El servicio está restablecido con dos unidades de tranvía mientras se trabaja para reparar la incidencia y poner en funcionamiento todas las unidades. De momento la frecuencia de paso está alcanzando los 20 minutos, hasta que se puedan recuperar todos los trenes. Este problema ha obligado a remolcar los trenes averiados a las cocheras del Prado de San Sebastián y a bajar a pasajeros.
En enero ya quedó suspendido durante algo menos de una hora. Según informaron fuentes municipales, a la altura del Prado de San Sebastián se produjo "un fallo del pantógrafo de una unidad", lo que obligó a cancelar momentáneamente el servicio. Asimismo, el tranvía afectado tuvo que ser remolcado tras sufrir esta avería.
- Torres de cinco plantas con 300 VPO y 500 habitantes: las tres nuevas parcelas que gana Palmas Altas para construir más pisos
- La ampliación del parque comercial Sevilla Norte será la única inauguración en Sevilla capital en tres años: abrirá sus puertas en primavera
- Las dos nuevas aperturas de 2026 consolidan a Sevilla como la reina del sur de los centros comerciales
- Las diez grandes cuentas pendientes con Sevilla en movilidad: metro, SE-40, tren al aeropuerto o Puente del Centenario
- Muere el conductor de un patinete tras ser atropellado en la avenida María Auxiliadora
- La despensa sevillana de arroz se desborda: la producción de 2025 sigue sin venderse y se prevé una campaña récord este año
- El desfile del Año Nuevo chino conquista Sevilla: 'Es una oportunidad para demostrar lo mucho que aportamos
- Dos Hermanas vuelve a sacar a subasta la fallida Ciudad de la Energía más de 15 años después por cuatro millones de euros