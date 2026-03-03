El tranvía de Sevilla sufre una avería: deja solo dos trenes en servicio y retrasos en la frecuencia

El tranvía de Sevilla ha tenido una avería este martes a primera hora de la mañana, que ha obligado a suspender la línea de primera temporal, hasta que se ha acabado reestableciendo el servicio con menos trenes. Según confirman fuentes municipales a El Correo de Andalucía, se ha recuperado el funcionamiento del tranvía con dos unidades mientras se termina de recuperar la normalidad.

La cuenta oficial de Tussam informaba a las 10.06 horas, en su perfil de la red social Twitter, que la línea T1 quedaba suspendida temporalmente. Estas fuentes precisan que se ha producido una incidencia, concretamente una rotura de la fibra, en el sistema de comunicaciones y señalización en todo el recorrido.

El servicio está restablecido con dos unidades de tranvía mientras se trabaja para reparar la incidencia y poner en funcionamiento todas las unidades. De momento la frecuencia de paso está alcanzando los 20 minutos, hasta que se puedan recuperar todos los trenes. Este problema ha obligado a remolcar los trenes averiados a las cocheras del Prado de San Sebastián y a bajar a pasajeros.

En enero ya quedó suspendido durante algo menos de una hora. Según informaron fuentes municipales, a la altura del Prado de San Sebastián se produjo "un fallo del pantógrafo de una unidad", lo que obligó a cancelar momentáneamente el servicio. Asimismo, el tranvía afectado tuvo que ser remolcado tras sufrir esta avería.