¿Qué hace la Virgen de la Macarena en Viena? El misterio del azulejo sevillano escondido en el Centro de la capital Austria

Sevilla y su Virgen de la Macarena están por todos lados. Este pensamiento es el que les viene a la cabeza a todos aquellos turistas que se encuentran recorriendo Viena y se topan con un curioso hallazgo que les deja sin palabras: la aparición de un azulejo con la virgen sevillana en pleno Centro de la capital de Austria.

Y es que en el corazón de la ciudad austríaca se puede encontrar un azulejo con la imagen de la Virgen de la Macarena realizado posiblemente en los talleres artesanales de Triana, tal y como afirman desde la propia Hermandad de la Macarena.

La Virgen de la Macarena, en pleno Centro de Viena

Los miembros de la hermandad fueron quienes avisaron años atrás de esta situación que descubrieron cuando, de viaje por Austria, se encontraron con la imagen de la virgen en un callejón junto a la Iglesia de San Miguel, en frente de la entrada principal del Palacio Hofburg, uno de los más emblemáticos de la ciudad.

"A veces, cuando recorremos caminos y senderos, la vida nos ofrece lugares dormidos que proporcionan gran alegría al viajero o peregrino, tenemos la sensación de un tiempo detenido a la espera de algo", comenzaba narrando Soledad Porras Castro, profesora de la Universidad de Valladolid y miembro de la Hermandad de la Macarena, en un escrito publicado en la web de la agrupación.

Una “tarde lluviosa” y un arco que escondía la Macarena

Tal y como explicó, fue durante una "tarde lluviosa" cuando, caminando por la plaza de San Miguel Arcángel y tras visitar la iglesia con la que comparte nombre, llegaron a una pequeña calle con un arco que resguardaba en su interior el azulejo sevillano con la imagen de la Macarena.

"Inmediatamente, pensamos en Sevilla, en la Virgen y rezamos en ese lugar tan distante de la basílica Macarena. Nos pareció estar en Sevilla y no en Viena", continuaba diciendo Porras.

El misterio sobre cómo llegó el azulejo a Viena

Desde entonces, tanto ellos como el resto de visitantes que se han topado con este azulejo han intentado desentrañar el misterio sobre cómo ha acabado un azulejo de la Virgen de la Macarena en Viena.

Un origen que muchos señalan en un sevillano que vivió en los alrededores y que tuvo que abandonar la ciudad y dejó allí la obra, aunque este hecho aún no ha podido ser confirmado de forma oficial.

Lo que sí sabe con seguridad cada sevillano que se topa con este curioso descubrimiento durante su visita a Viena es que la riqueza, belleza y pasión de Sevilla es capaz de llegar hasta los confines de la tierra.