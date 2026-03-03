Wando y Wadala ya zarpan por los campos de Lora del Río: así son los nuevos linces liberados en Sevilla

Los linces Wando y Wadala han sido liberados este lunes en Lora del Río. La suelta ha tenido lugar en la finca pública de La Matallana en el municipio loreño, dentro del Proyecto LIFE LynxConnect, una iniciativa de cooperación transnacional con la participación de España y Portugal, liderado en particular por Andalucía. Con estos dos ejemplares, suponen ya alrededor de 14 linces liberados en la provincia de Sevilla. La anterior suelta efectuada por la Junta de Andalucía fue la del macho Walabi a mediados de febrero.

Wando es un macho traslocado procedente de Doñana, mientras Wadala es una hembra nacida en el Centro Nacional de Cría en Cautividad de Silves, en Portugal. Ambos han sido liberados a través de un procedimiento de reintroducción en el medio natural. En estos casos, el ejemplar es liberado directamente al campo abierto sin pasar por un periodo previo de aclimatación en jaulones de presuelta. Además, Wando y Wadala están equipados con collares de seguimiento que permitirán conocer con precisión sus movimientos, el uso que hacen del territorio y su interacción con otros linces presentes en la zona.

La actuación se encuadra dentro del área de conexión de Setefilla, un enclave estratégico entre los parques naturales de Sierra Morena de Sevilla y Sierra de Hornachuelos de Córdoba para favorecer la conectividad ecológica entre núcleos de población de lince ibérico. La elección de este espacio responde a la calidad del hábitat, la disponibilidad de presas y la viabilidad de consolidar corredores naturales que faciliten el intercambio genético entre poblaciones.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, y el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, han participado este lunes en la liberación. García ha destacado que esta nueva liberación pone de manifiesto que "la recuperación del lince ibérico es una historia de constancia, ciencia aplicada y cooperación entre territorios". De hecho, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha reclasificado recientemente a la especie, que ha pasado de la categoría de "en peligro" a "vulnerable".

Hasta 14 ejemplares liberados en la provincia

Con la suelta de Wando y Wadala, se han liberado desde el inicio de los programas de recuperación un total de 14 ejemplares en la provincia, trece de ellos en Sierra Morena, y el restante en la parte sevillana de Doñana. Concretamente, en el término de Lora del Río han sido liberados un total de cuatro ejemplares. Según las estimaciones actuales, en la provincia de Sevilla se contabilizan en torno a 105 linces ibéricos, repartidos entre el núcleo sevillano de Doñana, con aproximadamente medio centenar de ejemplares, y Sierra Morena, donde se sitúan en torno a 55 individuos.

En este sentido, Andalucía alcanzó en 2024 la cifra de 836 linces ibéricos, dentro de una población peninsular que suma 2.401 ejemplares, "un dato que confirma que el esfuerzo sostenido durante más de dos décadas ha dado resultados sólidos y reconocidos a nivel internacional", según ha detallado la consejera Catalina García.

Tres proyectos de LIFE en Andalucía

LIFE LynxConnect se trata de una iniciativa de cooperación transnacional que ha contado con la participación de entidades de España y Portugal, liderado en particular por la comunidad de Andalucía, implementando medidas de cría en cautividad, reintroducción y seguimiento de la especie.

En Andalucía, desarrollan un total de tres proyectos: el primero, referido al refuerzo genético del Parque Nacional de Doñana; el segundo, destinado a la conexión de todas las comunidades de linces mediante la creación de pequeños núcleos intermedios en Sierra Morena; y el tercero, concretado en la introducción de ejemplares en espacios que antes no había, es el caso de Sierra Arana en Granada.