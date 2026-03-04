Una escopeta, 5.000 plantas de marihuana y 15.000 euros en efectivo: así ha sido el golpe antidroga en Marinaleda

Una operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha permitido desmantelar 40 puntos de cultivo indoor de marihuana en Marinaleda, municipio de la provincia de Sevilla. La actuación, denominada Italica 170, culminó con la detención de 18 personas y la incautación de 5.000 plantas de cannabis con un peso total de 480 kilogramos.

El dispositivo policial, coordinado y autorizado por la Sección Civil y de Instrucción del Juzgado de Instancia de Estepa, realizó17 entradas y registros simultáneos: cuatro de ellos con mandato judicial y otros trece con el consentimiento voluntario de los titulares de los domicilios, según fuentes policiales. En todos los puntos inspeccionados, los agentes encontraron infraestructuras dedicadas al cultivo intensivo de estupefacientes.

Fraude eléctrico y tráfico de drogas

Además de la marihuana, la operación permitió intervenir un arma larga de fuego calibre 12 con munición real, un arma corta simulada y 15.000 euros en efectivo. Los agentes también procedieron a retirar las instalaciones eléctricas ilegales utilizadas en las viviendas para alimentar los cultivos, un fraude que, según las fuentes policiales, supone un grave riesgo de incendio. Entre los 18 detenidos, 14 hombres y 4 mujeres, se les imputan presuntos delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y defraudación eléctrica. Todos han quedado a disposición de la autoridad judicial competente.

La investigación fue posible gracias a la creación de un equipo de trabajo conjunto entre los tres organismos públicos y la colaboración de la compañía eléctrica suministradora, clave para detectar e identificar los puntos de fraude. La operación fue ejecutada por la Sección Fiscal y Fronteras de la Compañía Fiscal del Puerto de la Guardia Civil de Sevilla (UDAIFF), la Policía Nacional de la Comisaría de Écija y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Córdoba.

Las fuerzas de seguridad han señalado que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones a raíz del análisis de la información recabada durante el dispositivo.