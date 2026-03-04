ElCorreoPregunta
Carmen Vargas, rectora de la Universidad de Sevilla, protagoniza la nueva edición de ElCorreoPregunta
Con el patrocinio de COX y la colaboración de la Fundación Cajasol, el encuentro que organiza El Correo de Andalucía recibe a la primera mujer rectora de la Hispalense en sus 525 años de historia para debatir sobre financiación, nuevos modelos docentes, Inteligencia Artificial y talento
El Correo de Andalucía celebra este jueves una nueva edición de su foro ElCorreoPregunta con la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, como protagonista. El encuentro, que cuenta con el patrocinio de COX y la colaboración de la Fundación Cajasol, se plantea como un espacio de reflexión sobre los grandes retos que afronta la universidad pública en un momento de profundos cambios académicos, tecnológicos y sociales de la mano de su máxima responsable, la primera rectora en los 525 años de historia de la institución.
La cita comenzará a las 9:30 horas en la Sala Machado de Fundación Cajasol y reunirá a representantes institucionales y a gran parte de la comunidad universitaria para abordar cómo debe evolucionar la Universidad de Sevilla ante un escenario de transformación tecnológica y académica.
Con la participación del consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, la rectora abordará, a preguntas de Patricia Godino, subdirectora de El Correo de Andalucía, cuestiones clave como la financiación del sistema universitario, la adaptación a los nuevos modelos de enseñanza con el reto de la inteligencia artificial, la captación de talento así como el papel de la institución ante uno de los grandes problemas de la actualidad, el acceso a la vivienda, que afecta de lleno a los estudiantes de familias vulnerables.
Además, la rectora abordará el rol de la Hispalense en el desarrollo económico y cultural de Andalucía, la relación entre universidad y empresa, la empleabilidad de los egresados y la retención de talento y la estabilización de las plantillas docentes, aspectos estratégicos para el futuro de la comunidad autónoma.
Con esta iniciativa, El Correo de Andalucía reafirma su compromiso con la generación de diálogo y pensamiento en torno a los asuntos que marcan la agenda pública y el futuro de la comunidad.
- Torres de cinco plantas con 300 VPO y 500 habitantes: las tres nuevas parcelas que gana Palmas Altas para construir más pisos
- Sevilla abrirá 54 nuevos hoteles, diez de ellos de lujo: 'Podemos aguantar más turismo
- Así serán las torres de diez plantas junto a Jardines de Hércules en Sevilla: aprobada su construcción de forma definitiva
- El precio de conmemorar el quinto centenario de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla: sólo el desfile del 28F costó 185.000 euros
- Las diez grandes cuentas pendientes con Sevilla en movilidad: metro, SE-40, tren al aeropuerto o Puente del Centenario
- La Junta abre la puerta a una mayor ampliación de la línea 2 por el Aljarafe y estudiará las propuestas de los alcaldes
- Muere el conductor de un patinete tras ser atropellado en la avenida María Auxiliadora
- La despensa sevillana de arroz se desborda: la producción de 2025 sigue sin venderse y se prevé una campaña récord este año