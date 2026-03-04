El Cementerio de San Fernando reabre sus puertas el viernes tras retirar árboles caídos y asegurar zonas

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la reapertura al público el próximo viernes del Cementerio de San Fernando, tras completar "las retiradas más urgentes" de árboles afectados por el reciente tren de borrascas y aquellas actuaciones que implicaban mayor riesgo para la seguridad de las personas.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, "aunque continúan los trabajos técnicos sobre determinados ejemplares, el recinto reúne ya las condiciones necesarias para permitir las visitas con garantías, una vez eliminadas las situaciones de peligro inmediato y aseguradas las zonas sensibles".

Desde el pasado 2 de febrero, la delegación de Parques y Jardines ha desplegado un operativo específico tras un episodio climatológico extraordinario, con rachas superiores a los 120 km/h, que provocó la caída de numerosos ejemplares en el recinto. En total, se han contabilizado 80 árboles afectados con vuelco.

En una primera fase se procedió al despeje del vial principal y a la recuperación de los accesos esenciales para vehículos de emergencia y servicios municipales. Posteriormente, se ha desarrollado una segunda fase más técnica en zonas interiores, donde se ha completado la evaluación individualizada del arbolado.

Zonas afectadas por el temporal en el Cementerio de San Fernando / Ayuntamiento de Sevilla

Mientras tanto, el cementerio se ha encontrado en cierre parcial, con desarrollo de servicios esenciales como sepelios y entrega de cenizas mediante itinerarios seguros. Fruto de esa inspección, se ha determinado la necesidad de apear 52 ejemplares adicionales que presentan daños en el sistema radicular o riesgo latente de caída.

El Ayuntamiento ha indicado que estos apeos "ya se están realizando y continuarán ejecutándose de manera planificada, progresiva y con todas las garantías de seguridad, bajo supervisión técnica y con las zonas debidamente delimitadas para evitar cualquier riesgo durante las visitas". Quedan 12 ejemplares por retirar.

Sepulturas afectadas

Asimismo, se han balizado y delimitado las áreas sensibles del cementerio, "manteniéndose señalizadas aquellas zonas en las que continúan los trabajos". Como consecuencia del temporal, 227 sepulturas han resultado afectadas de diversa consideración.

Aunque el recinto "reúne ya las condiciones de seguridad necesarias para permitir las visitas", las reparaciones se "abordarán progresivamente conforme se vayan tramitando los procedimientos de ayudas a las familias afectadas", tras la aprobación en Pleno de una modificación presupuestaria de 120.000 euros destinada a este fin.

Visita de los trabajos para la reapertura del cementerio tras los efectos del tren de borrascas / Ayuntamiento de Sevilla

Durante este proceso, los visitantes "podrán encontrar todavía algunas sepulturas afectadas mientras se ejecutan las actuaciones de restauración".

En paralelo, el Consistorio "está contactando telefónicamente con las familias de las que se dispone de datos actualizados, y se continúa facilitando información individualizada sobre el estado de las sepulturas".

La relación detallada, con indicación de calle y número, se encuentra publicada en la página web del Cementerio para facilitar su localización. Para cualquier gestión o aclaración, las familias pueden dirigirse a las oficinas del recinto o contactar a través de los teléfonos 955 47 32 75 y 955 47 32 76.

Por su parte, el delegado de Cementerio, José Lugo, ha señalado que "reabrimos tras haber eliminado los riesgos inmediatos y con las zonas balizadas. Seguimos trabajando para completar los apeos programados y reparar los daños con todas las garantías".

Del mismo modo, Lugo ha recordado que "muchas de las caídas de ejemplares no responden a un único factor puntual, sino a la suma de causas acumuladas durante décadas -compactación del suelo, saturación hídrica, cortes de raíces por obras antiguas o sobreenterramiento- y el temporal ha actuado como desencadenante de debilidades estructurales preexistentes".