Más de cien personas se unen a las patrullas ciudadanas en El Cerezo en Sevilla para reclamar más seguridad
Vecinos de El Cerezo, en Sevilla, organizan patrullas ciudadanas ante el aumento de la inseguridad, denunciando amenazas, robos y peleas en la zona desde hace cuatro años
Un grupo de vecinos de la barriada de El Cerezo (Sevilla) ha empezado a organizar desde la noche del lunes patrullas ciudadanas de varias horas para reclamar más seguridad ante lo que describen como una “creciente inseguridad” en la zona. La iniciativa, impulsada por varias personas a través de redes sociales, reunió en la última salida a 130 personas, según ha explicado uno de los organizadores a Europa Press.
"Llevamos cuatro años en esta situación y no cambia nada", ha asegurado uno de los organizadores que denuncia varios episodios de violencia y amenazas por parte de "gorrillas" que se sitúan en varias vías de la barriada.
Amenazas, robos y peleas
"Nos amenazan por la calle, hay robos, peleas, incluso entran en los establecimientos", relata esta persona que ha querido dejar claro que detrás de las patrullas ciudadanas "no hay ninguna cuestión de razas", incluso ha señalado que dentro de los grupos "hay personas de todo origen".
Los organizadores han señalado que el grupo sigue creciendo "día a día" llegando actualmente hasta las 400 personas. En dicho grupo en redes sociales cuelgan un mensaje con un punto y hora para iniciar la patrulla. Salvo algún incidente aislado, han calificado las dos primeras noches "como un éxito".
El objetivo de la organización es poder patrullar más horas, actualmente solo lo hacen unos dos o tres, y también por el día. Asimismo, ha indicado que la ruta de las patrullas incluye calles de otras barriadas del distrito Macarena. "Hemos pasado a la acción", asegura uno de los organizadores.
