ElCorreoPregunta a Carmen Vargas: así afronta la Universidad de Sevilla sus grandes retos

Sevilla vuelve a situar a la Universidad de Sevilla (US) en el centro del debate público. Este jueves 5 de marzo, la rectora Carmen Vargas Macías protagoniza una nueva edición de #ElCorreoPregunta, un diálogo abierto que pondrá el foco en los desafíos de la educación superior y el papel de la institución en el desarrollo científico, social y económico de Andalucía.

El encuentro, organizado por El Correo de Andalucía, del grupo Prensa Ibérica, y patrocinado por Grupo Cox, cuenta con la colaboración de Fundación Cajasol de Sevilla, que acoge el acto en su sede.

La cita comenzará a las 9:30 horas en la Sala Machado de Fundación Cajasol y reunirá a representantes institucionales y a gran parte de la comunidad universitaria para abordar cómo debe evolucionar la Universidad de Sevilla ante un escenario de transformación tecnológica y académica.

Carmen Vargas, un hito histórico en la Universidad de Sevilla

Carmen Vargas, rectora de la Universidad de Sevilla / US

Carmen Vargas ha marcado un antes y un después en la historia de la US al convertirse en la primera mujer rectora en más de 520 años.

Catedrática de Microbiología, licenciada en Farmacia y doctora por la propia Universidad de Sevilla, su trayectoria combina investigación y gestión universitaria. Ha sido vicedecana de la Facultad de Farmacia y ha ocupado distintos vicerrectorados, entre ellos el de Internacionalización y Proyección Institucional, además de coordinar proyectos europeos como Ulysseus.

Universidad de Sevilla: innovación, investigación y conexión con la sociedad

Durante el encuentro, la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, analizará cuestiones estratégicas como la financiación, la captación de talento, la internacionalización, la transferencia de conocimiento y el impacto social de la US en Sevilla y en el conjunto de Andalucía.

La agenda arrancará con la bienvenida de Antonio Pulido, presidente de Fundación Cajasol, entidad que acoge el acto. A continuación, Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía, inaugurará oficialmente la jornada y dará paso a José Carlos Gómez, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, encargado de abrir el turno institucional.

Tras su intervención, la subdirectora de El Correo de Andalucía, Patricia Godino, entrevistará a Carmen Vargas, en un diálogo centrado en el presente y el futuro de la Universidad de Sevilla. Finalizada la conversación, se abrirá un turno de preguntas para que los asistentes puedan plantear directamente sus cuestiones a la rectora.

El cierre del acto está previsto en torno a las 11:00 horas.

#ElCorreoPregunta refuerza el debate público en Sevilla

#ElCorreoPregunta regresa en 2026 con una agenda que incluye, entre sus temas principales: política, cultura, educación o energía. / M. Quesada

#ElCorreoPregunta vuelve en 2026 con un ciclo de desayunos informativos en los que Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía, recupera el periodismo de siempre, el que interroga para entender mejor la realidad a través de una entrevista a figuras relevantes del panorama empresarial , sociocultural y político de Andalucía.

Se tratarán temas de importancia para los andaluces como son la economía, la vivienda, el empleo, la movilidad o el medio ambiente. Además de incluir un espacio de debate donde los asistentes también podrán plantear cuestiones y preguntas al invitado.