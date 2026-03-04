Antonio Espolaina, otro histórico bar de Sevilla que echa la persiana tras más de cuatro décadas: "Unas puertas se cierran pero otras se abren a la vida"

Cerrado permanentemente. Esto es lo que se puede leer a las puertas del bar Antonio el Espolaina y en sus redes sociales como muestra de uno de los momentos más inesperados de los sevillanos: el de encontrarse este mítico negocio del barrio de Nervión con las persianas bajadas para siempre para disfrutar de una nueva etapa, la de "disfrutar de la vida".

Una situación que se produce apenas unos días después de que otro mítico restaurante de Sevilla, la Macarena La Trampuchera, anunciara su cierre para siempre por ver "imposible" continuar con el ritmo de vida y trabajo que les obliga a llevar el sector de la hostelería, lo que les ha hecho bajar las persianas "para vivir".

Más de cuatro décadas sirviendo la mejor comida casera de Nervión

En el caso del bar Antonio el Espolaina, sus dueños han aprovechado el alcance de sus redes sociales para comunicar esta novedad.

En su publicación, este negocio que atesora más de cuatro décadas de historia, tradición y pericia ante los fogones ha explicado que ya no volverá a abrir sus puertas, aunque se mantendrá para siempre vivo en el recuerdo de los miles de clientes que han hecho de este rincón sevillano su hogar.

Tres generaciones en este mítico bar de Sevilla

Este bar por el que han pasado tres generaciones de la familia Espolaina arrancó su trayectoria en los años 80, cuando Gabriel e Isabel decidieron trasladarse de su pueblo natal, el onubense Villalba del Alcor, hasta el barrio sevillano de Nervión para abrir un bar y, así, "sacar adelante a su familia y criar a sus cuatro hijos".

"Años duros y sacrificados que supieron sobrellevar y convertirlo en un lugar especial, un hogar para todos", han asegurado desde el propio bar, que ha afirmado que, con este cambio, "unas puertas se cierran, pero otras se abren a la vida".

Un bar que cierra sus puertas, pero quedará en el recuerdo por su esencia

Un lugar que pasará al recuerdo por su comida casera, sus cervezas heladas, el serrín de su suelo en los días de lluvia, sus mesas con fichas de dominó y su emblemática barra repleta de número blancos en la que sus propietarios anotaban las consumiciones con tiza.

Un negocio que pasó de Gabriel e Isabel a uno de sus hijos, Antonio, que continuó con el negocio familiar junto a su mujer, Chelo, a los que se han sumado después sus hijas.

El esfuerzo diario detrás de un bar que hace sentir "como en casa"

"Trabajar 24/7 no es fácil, pero aquí están. Todos los que estamos aquí hemos sido testigos de su lucha diaria para que el bar Antonio el Espolaina sea lo que siempre ha sido: un hogar, un lugar de encuentro familiar, un espacio para sentirte como en casa", han recalcado desde el bar.

Y han añadido: "Porque comer casero, calentito, rico y en la mejor compañía no tiene precio. Y hoy, y después de tantos años, estas puertas se cierran, pero su historia perdurará por siempre, en los recuerdos y momento vividos de cada uno de nosotros".

Sevilla despide a una saga hostelera emblemática

Así, Sevilla ha despedido a una de sus sagas hosteleras más emblemáticas que, tras años de arduo trabajo, jornadas infinitas y turnos imposibles, se preparan para una nueva etapa de sus vidas: "La de disfrutar de la vida".

"Antonio, borra las alarmas de las seis de la mañana", han asegurado con burla desde el negocio, que se despide del barrio de Nervión con la cabeza alta de haber construido el hogar de todos los sevillanos en sus mesas y barras.

Reacciones de los vecinos y clientes: gratitud y emoción

Una noticia que ha conmocionado a sus vecinos, que no han dudado en alabar a la familia, su legado y su cocina: "Un trozo de mi infancia se va. Aquellos partidos del Sevilla que iba a con mi abuelo a verlos. Gracias por tanto".

"Muchas gracias por hacernos sentir como en casa", han afirmado en sus redes sociales sus clientes. A lo que han añadido: "Gracias por todos los momentos, por el cariño y por estar siempre ahí".

Y ha indicado otro: "Gracias Espolainas, ha sido un enorme placer haberos conocido y disfrutar de vuestra comida casera como ninguna. Ahora toca descansar".