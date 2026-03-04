Paco Osuna se une a Marco Carola en el cartel electrónico de Icónica Santalucía Sevilla Fest

El Icónica Santalucía Sevilla Fest sumará una potente noche de música electrónica el próximo 6 de junio en la emblemática Plaza de España de Sevilla, donde compartirán escenario dos referentes internacionales del techno: Marco Carolay Paco Osuna, protagonistas de una cita que promete convertirse en uno de los eventos más destacados del festival.

Según ha destacado la organización en una nota, Osuna se incorpora al cartel como uno de los grandes nombres de la jornada, completando una experiencia musical de primer nivel que "reunirá en un mismo escenario a dos referentes del techno contemporáneo".

Referente del techno internacional

"Figura clave de la escena techno internacional", el dj y productor Paco Osuna ha construido una carrera marcada por la innovación, la creatividad y una constante búsqueda de nuevas formas de expresión sonora. Dinámico y sofisticado en cabina, el artista español se distingue por sesiones en las que la evolución musical y la conexión con el público son elementos esenciales.

A lo largo de su trayectoria, sus producciones han sido publicadas en algunos sellos discográficos como Minus, Plus 8 Records, Spectral Sound, Armada Music, Moon Harbour Recordings o Defected Records, entre otros. Además, ha firmado remezclas para artistas y proyectos como Plastikman, Groove Armada, Basement Jaxx o Phats & Small.

En los últimos años, el artista ha desarrollado además el concepto NOW HERE, su residencia en Hï Ibiza, una propuesta que ha llevado también a ciudades como Miami, Nueva York, Ámsterdam, Barcelona o Ciudad de México, consolidando su presencia global.

Cartel del Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026

Los djs Marco Carola y Paco Osuna se unen al cartel de este año del Icónica Santalucía Sevilla Fest, que reunirá en la Plaza de España de Sevilla a algunas de las grandes figuras de la música nacional e internacional:

Aitana (4 y 5 de junio- YA SOLD OUT )

(4 y 5 de junio- ) Viva Suecia (7 de junio)

(7 de junio) Lola Índigo (11 de junio)

(11 de junio) Pablo Alborán (12 de junio)

(12 de junio) Los Delinqüentes (14 de junio)

(14 de junio) Kany García (17 de junio)

(17 de junio) Raphael (18 de junio)

(18 de junio) Charlotte de Witte (20 de junio)

(20 de junio) La Plazuela y Califato 3/4 (21 de junio)

y (21 de junio) Romeo Santos y Prince Royce (25 de junio)

y (25 de junio) Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio)

& (27 de junio) Dani Fernández (28 de junio)

(28 de junio) Robbie Williams (30 de junio)

(30 de junio) Lenny Kravitz (1 de julio)

(1 de julio) Hombres G (3 de julio)

(3 de julio) Antonio Orozco (4 de julio)

(4 de julio) Marilyn Manson (6 de julio)

(6 de julio) Moby (7 de julio)

(7 de julio) Maroon 5 (9 de julio)

(9 de julio) Omar Courtz (10 de julio)

(10 de julio) Mora (12 de julio)

(12 de julio) Fatboy Slim (14 de julio)

(14 de julio) Rubén Blades (15 de julio)

(15 de julio) Jamiroquai (16 de julio)

(16 de julio) The Prodigy (17 de julio)

(17 de julio) Sting (18 de julio)

Con este cartel internacional, el Icónica Santalucía Sevilla Fest volverá a convertir la Plaza de España de Sevilla en uno de los grandes escenarios musicales del verano en España, reuniendo a estrellas del pop, rock, electrónica, urbano y música latina en una programación que se extenderá durante varias semanas y que consolida al festival como una de las citas culturales y musicales más destacadas del país.