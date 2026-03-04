Un vendedor de la ONCE reparte 350.000 euros en Bormujos: "Una buena noticia en medio de tanta guerra"

El sorteo de la ONCE ha dejado una lluvia de 350.000 euros en Bormujos, un premio que ha transformado la mañana de este municipio aljarafeño gracias a los diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno vendidos por Juan Jesús Melero, quien celebra el reparto como “una buena noticia en medio de tanta guerra”.

Melero, vendedor de la ONCE desde hace dos años, llevó la suerte a la avenida Aljarafe de Bormujos, en el centro más concurrido de bares y tiendas en la localidad sevillana. “En el primer bar que he entrado esta mañana, nada más entrar, han empezado a tocarme las palmas”, comenta entre feliz y orgulloso por el premio dado a sus vecinos. “Se siente mucha alegría -sigue comentando-. Al menos es una buena noticia en medio de tanta guerra. Me siento muy feliz y muy contento de hacer la vida más fácil a la gente”, concluye entre las primeras felicitaciones de la mañana.