El plan familiar definitivo en Sevilla: hamburguesas 'gourmet' y castillos hinchables para los más pequeños

El plan definitivo para las familias se encuentra en un restaurante de Sevilla que combina gastronomía y ocio para que niños y adultos disfruten de una completa jornada con las mejores hamburguesas 'smash' y un completo área de juegos con hinchables. Se trata de 'Mr. Mamut Burger', un negocio familiar que cuenta con dos locales en la provincia hispalense, uno en Écija y otro en Mairena de Aljarafe.

En ambos restaurantes, 'Mr. Mammut Burger' cuenta con un enorme castillo hinchable con colchonetas, obstáculos y juegos en los que se pueden adentrar los menores de forma totalmente gratuita al consumir en el establecimiento.

El plan favorito de las familias sevillanas

Gracias a esta iniciativa, este negocio se ha convertido en una de las principales preferencias de las familias sevillanas, al permitir que los más pequeños disfruten de una jornada de ocio mientras sus familiares degustan con calma sus smash burgers.

Un restaurante con hamburguesas tan contundentes y sabrosas que "resucitarían a un mamut" en el que, además de su amplia variedad de hamburguesas, se sirven diversos platos desde 6,90 euros como croquetas, fingers de pollo, nachos 'Mammut', patatas bravas, 'Mammut cheese fried' o ensalada césar, entre otros.

Hamburguesas desde 9 euros en este restaurante de Sevilla con castillo hinchable

Además, este establecimiento que arrancó su actividad en Écija y que ha ampliado su oferta a Mareina de Aljarafe cuenta con opciones sin gluten, sin lactosa y para veganos con la finalidad de acercar su cocina a toda la ciudadanía.

Pero si un producto destaca sobre los demás son sus 'smash' burgers, disponibles desde 9 euros hasta un máximo de 15,90 euros, entre las que destacan 'La del Infante', de carne de rubia galleta de 90 gramos con queso cheddar; y La Gaditana', con doble smash de ternera rubia galleta de 180 grados, cheddar, chicharrones de Cádiz, queso añejo tostado, tomate y salsa gaucha.

Toda clase de hamburguesas 'smash', con opciones veganas y dulces

A estas se suman 'La Lotus', de carne de vaca rubia galleta con bacon, cebolla caramelizada, cheddar y salsa de dulce de leche y galleta Lotus; 'La Vegana', de burger vegana con cebolla caramelizada, boletus confitado y calabacín laminado con mayonesa trufada; o 'La Blue', de ternera rubia galleta con queso cheddar, queso azul, aritos de mozzarella, cebolla morada, bacon caramelizado y salsa burger.

Entre la amplia variedad de especialidades también destacan 'La Big Chicken', con pollo crunch, bacon, batata, queso cheddar, lechuga y tomate con salsa búfalo; o 'La Mamut', con carne de vaca rubia gallega de 270 gramos, cebolla morada, cheddar, pepinillos encurtidos y salsa Mamut.

Horarios de apertura de este restaurante familiar de la provincia de Sevilla

De igual modo, en su local de Mairena de Aljarafe han incorporado un servicio de desayunos, disponible de lunes a viernes de 8.00 a 13.00 horas y sábados y domingos de 9.30 a 13.00 horas.

Un establecimiento convertido en el plan ideal para las familias que se puede disfrutar en la calle Feria de Écija los jueves de 20.00 a 23.30 horas y viernes, sábados y domingos de 13.00 a 23.30 horas.

En el caso del restaurante de Mairena de Aljarafe, situado en la calle Manufactura número 13, los clientes pueden degustar sus mejores bocados y adentrarse en su castillo hinchable de lunes a miércoles de 7.00 a 13.00 horas, los jueves de 7.00 a 13.00 horas y de 20.00 a 23.30 horas, viernes de 7.00 a 23.30 horas; y sábados y domingos de 9.00 a 23.30 horas.