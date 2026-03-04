Más presión contra la privatización de limpieza de colegios: los sindicatos se encierran dentro del Ayuntamiento de Sevilla

El comité de empresa, CCOO, UGT, CSIF y USO han decidido este miércoles encerrarse dentro del Ayuntamiento para protestar por la privatización de la limpieza de colegios en Sevilla. Esta medida de presión por parte de los sindicatos llega justo cuando el equipo de José Luis Sanz, en Junta de Gobierno local "extraordinaria y urgente", aprueba la externalización de este servicio.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, los representantes sindicales han aprovechado una reunión con Izquierda Unida para quedarse dentro del Consistorio. Todo ello, "ante la decisión del alcalde de llevar a Junta de Gobierno el pliego para llevar la licitación de dicho servicio con carácter de urgencia y sin negociación alguna", según fuentes de los sindicatos.

Así, en el mismo espacio -la Casa Consistorial- y el mismo tiempo -esta mañana-, las organizaciones sindicales y el Ejecutivo local suman un nuevo capítulo más en una historia que comenzó a mediados de enero, cuando el propio José Luis Sanz anunció la intención municipal de privatizar este servicio. Desde entonces, los sindicatos se han opuesto a esta decisión con manifestaciones, acampadas y, ahora, con un encierro dentro del Ayuntamiento.

Maquinaria, trabajadores y "tres actuaciones integrales"

Los pliegos del nuevo contrato, según ha informado el Gobierno local, contarán con un mínimo de 387 trabajadores en periodo lectivo, distribuidos en distintos lotes y turnos de mañana y tarde. De esta forma, todos los colegios tendrán un limpiador asignado en horario de mañana y habrá un servicio de evaluación y control permanente: cada lote dispondrá de un director y tres encargados.

Junto a esto, está programado que la empresa realice una actuación integral en profundidad al inicio, mitad y final de curso coincidiendo con los periodos no lectivos como la Navidad, la Semana Santa o el verano. Esta última realizará como mínimo mediante tres cuadrillas móviles durante 38 días hábiles no lectivos. A esto se añade la posibilidad de realizar limpiezas especiales ante emergencias o incidencias "para restablecer la normalidad del centro". Estas actuaciones deben iniciarse en un plazo máximo de tres horas desde el aviso.

Los colegios dispondrán además de nueva maquinaria, tal como se requiere en los pliegos. Según subrayan desde el Ayuntamiento, se establece como novedades que deben incorporar al menos una fregadora eléctrica por centro. Además cada centro dispondrá como mínimo de una sopladora, además de una hidrolimpiadora eléctrica de alta presión por cada 10 centros y una enceradora eléctrica por cada 10 centros.

Según los datos difundidos por el Ayuntamiento, los colegios disponen actualmente de 474 empleados distribuidos en 250 edificios, de los cuales 108 son centros educativos, distribuidos en jornada de mañana y tarde, en el caso de limpieza de centros educativos "solo en jornada de tarde".