El Real de la Jara se prepara para el Rito Gastronómico de la Matanza del Cerdo Ibérico: programación, actividades y degustaciones

El municipio sevillano de El Real de la Jara celebrará los próximos 13, 14 y 15 de marzo la 15ª edición del Rito Gastronómico de la Matanza del Cerdo Ibérico, una fiesta que reivindica una de las tradiciones más arraigadas de la Sierra Morena sevillana y que pone en valor la cultura, la ganadería y la gastronomía vinculadas al cerdo ibérico, motor económico y seña de identidad de esta localidad.

Durante tres días vecinos y visitantes podrán acercarse al proceso tradicional de la matanza, conocer de primera mano el trabajo artesanal que hay detrás del jamón ibérico y disfrutar de un ambiente cargado de identidad, sabores y convivencia. El cartel de esta edición, obra de José Ángel Rufo, pone el foco en una fase clave del proceso: la salazón, ese momento en el que el jamón, ya perfilado, se cubre con sal marina para iniciar su camino hacia la curación.

Despiece didáctico de cerdo ibérico en una edición anterior de El Real de la Jara. / El Correo

El cerdo ibérico: motor de El Real de la Jara

El cerdo ibérico representa uno de los pilares económicos y culturales de El Real de la Jara, donde gran parte de su término municipal, unas 16.000 hectáreas de dehesa en Sierra Morena, se dedica a la cría de esta especie, con una media anual de 5.000 cochinos de bellota que abastecen a productores de toda España y generan alrededor de 10.000 jamones ibéricos cada año. Esta actividad sustenta a ganaderos, trabajadores, transportistas e industrias vinculadas al sector, convirtiéndose en una fuente clave de empleo, riqueza y tradición para el municipio.

Programación del Rito de la Matanza

El evento arrancará el viernes, 13 de marzo, a las 19,00 horas con una jornada técnica dirigida a los ganaderos para concluir a las 20,30 horas con una cata de vinos maridada con chacinas y quesos locales a cargo del sumiller Mónica Rosón y Pechi Asensio.

El sábado 14 arrancará con pasacalles a cargo de la banda Municipal de Música para continuar con visitas turísticas guiadas; despiece didáctico de cerdo ibérico y elaboración de chacinas. A las 12,00 horas tendrá lugar el acto institucional que servirá de previo al 10º Concurso 'Dehesas El real de la Jara', con exhibiciones de cortadores nacionales y los premios al mejor jamón ibérico de bellota y mejor plato creativo. A las 16,00 horas se entregarán los galardones de este décimo certamen y, posteriormente, actuarán los grupos Barrio Viejo; Kamikazes y los Dj Karly y Nuel.

El domingo, tras las visitas turísticas guiadas y el despiece didáctico, se llevará a cabo la 4º Exhibición de Corte de Jamón 'con acento de mujer'; el 'showcooking' a cargo de Bosco Benítez; una degustación gratuita de las recetas elaboradas y las actuaciones de rock de 'Izquierdo y los Acoples' y Oli Dj.