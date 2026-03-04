El rey visita a más de 300 personas con parálisis cerebral en Sevilla: “El mayor regalo de todos es haberos conocido”

“Lo primero que ha hecho el rey Felipe VI en su visita al centro ha sido sentarse en una silla pequeña para hablar con Fabio, un niño de 4 años”. Para Carmen Cuevas, la presidenta de Aspace, una asociación sin ánimo de lucro que lleva más de 45 años centrada en la atención a personas con parálisis cerebral, este ha sido uno de los momentos más emotivos de la visita de su majestad al Centro de Día, donde lo esperaban más de 300 personas afectadas por esta enfermedad irreversible.

La Asociación Aspace es una entidad fundada hace 48 años por padres y familiares de personas con parálisis cerebral de la provincia de Sevilla. Con el objetivo de “mejorar la atención social y sanitaria” que por aquel entonces recibían las personas afectadas por esta enfermedad, la asociación decidió unir fuerzas entre las familias. A día de hoy, cuenta con un Centro de Día, una residencia y un Centro de Atención Infantil Temprana al que acuden más de 250 niños.

La invitación por parte de Aspace fue enviada a la Casa Real hace más de tres años, pero por aquel entonces no pudo ser. “Sabíamos desde hace tiempo que el rey quería visitarnos, pero no sabíamos cuándo iba a ser”, ha confesado la presidenta al término de la visita. No fue hasta hace poco más de una semana, cuando el equipo directivo de la asociación se enteró de que este 4 de marzo Felipe VI conocería de primera mano la labor que se realiza en estas instalaciones desde hace casi medio siglo.

"Para ellos ha sido como una terapia"

Su presencia, sin duda alguna, ha revolucionado el día a día de los usuarios y el equipo de trabajo esta última semana. Desde que se confirmó su visita, equipo y usuarios se han preparado para organizar un recorrido de una hora y media por las estancias más destacables del Hospital de Día. “Para ellos ha sido como una terapia”, ha explicado Azahara Díaz, una trabajadora social que lleva cuatro años en el centro.

El rey ha pasado por la sala de fisioterapia infantil, por la piscina o por la sala de psicomotricidad entre otros módulos. Siempre acompañado, además de por su imprescindible escolta y equipo, por la presidenta de la asociación, por los directores de los centros y por José Antonio Moreno, uno de los usuarios que, desde su silla adaptada, ha asumido el papel de cicerone del rey durante la ruta.

El agradecimiento y la "cercanía" del rey

La estampa final de la visita del rey ha sido un fiel reflejo de la emoción y el agradecimiento de las personas con parálisis cerebral por el interés de Felipe VI por conocer su situación. Frente a cientos de personas, Su Majestad ha querido compartir unas palabras con los enfermos y los trabajadores del centro.

Ha sido en el hall, cuando cientos de usuarios se han congregado con sus sillas de adaptadas, en algunos casos acompañados por los pedagogos, psicólogos, fisioterapeutas y trabajadores sociales para despedir la visita con una fotografía de familia. El rey volverá al Palacio de la Zarzuela con un azulejo de Aspace y con varios marca páginas hechos a mano por los propios usuarios.

“Muchas gracias por los regalos, pero el mayor regalo de todos es haberos conocido, haber conocido lo que hacéis y haber conocido a todas estas personas que os cuidan todos los días. Así que, de verdad, ha sido el mejor regalo”, ha manifestado el rey.