El Ayuntamiento repara las goteras del centro deportivo Mar de Plata de Triana: "Es la mayor inversión en el centro en 34 años"
La nueva cubierta supone una inversión de 139.000 euros y tendrá un nuevo sistema que garantiza la impermeabilización
El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deporte (IMD), destinará 139.029 euros a solucionar los problemas de humedades por deficiencias en la estanqueidad, canales y remates perimetrales que arrastra el Centro Deportivo Mar de Plata, de Triana, desde hace años. Se trata de la mayor inversión en los 34 años de vida del centro, inaugurado en 1992, donde hasta ahora solo se habían realizado dos pequeñas intervenciones por menos de 17.000 euros, afirman desde el ayuntamiento.
"Esta inversión, al igual que los más de 5 millones de euros que se van a invertir en infraestructuras deportivas, obedecen al firme compromiso del alcalde de mejorar los servicios públicos y dotar a Sevilla de unas instalaciones deportivas de primera". Así ha anunciado la delegada de Deportes del ayuntamiento de Sevilla, María Tena, la impermeabilización de la cubierta del pabellón del Centro Deportivo Mar de Plata, ubicada en el distrito Triana-Los Remedios.
Nueva cubierta "Deck" sin filtraciones
La solución técnica es un sistema de cubrición tipo "Deck" in situ, fijado mecánicamente a la cubierta existente, que eliminará las filtraciones actuales. La nueva cubierta incorpora una membrana sintética impermeabilizante multicapa tipo Sarcafast, de color blanco, con fijación mecánica y 10 años de garantía.
Esta obra se enmarca en el plan de inversiones del Gobierno de José Luis Sanz, que asignará más de 5,1 millones de euros a la modernización de cerca de una veintena de centros deportivos municipales. Esta inversión eliminará las filtraciones crónicas y renovará la funcionalidad del pabellón para los usuarios habituales del centro deportivo.
- Torres de cinco plantas con 300 VPO y 500 habitantes: las tres nuevas parcelas que gana Palmas Altas para construir más pisos
- Sevilla abrirá 54 nuevos hoteles, diez de ellos de lujo: 'Podemos aguantar más turismo
- Así serán las torres de diez plantas junto a Jardines de Hércules en Sevilla: aprobada su construcción de forma definitiva
- El precio de conmemorar el quinto centenario de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla: sólo el desfile del 28F costó 185.000 euros
- Las diez grandes cuentas pendientes con Sevilla en movilidad: metro, SE-40, tren al aeropuerto o Puente del Centenario
- Muere el conductor de un patinete tras ser atropellado en la avenida María Auxiliadora
- La despensa sevillana de arroz se desborda: la producción de 2025 sigue sin venderse y se prevé una campaña récord este año
- Las dos nuevas aperturas de 2026 consolidan a Sevilla como la reina del sur de los centros comerciales