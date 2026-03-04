El Ayuntamiento repara las goteras del centro deportivo Mar de Plata de Triana: "Es la mayor inversión en el centro en 34 años"

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deporte (IMD), destinará 139.029 euros a solucionar los problemas de humedades por deficiencias en la estanqueidad, canales y remates perimetrales que arrastra el Centro Deportivo Mar de Plata, de Triana, desde hace años. Se trata de la mayor inversión en los 34 años de vida del centro, inaugurado en 1992, donde hasta ahora solo se habían realizado dos pequeñas intervenciones por menos de 17.000 euros, afirman desde el ayuntamiento.

"Esta inversión, al igual que los más de 5 millones de euros que se van a invertir en infraestructuras deportivas, obedecen al firme compromiso del alcalde de mejorar los servicios públicos y dotar a Sevilla de unas instalaciones deportivas de primera". Así ha anunciado la delegada de Deportes del ayuntamiento de Sevilla, María Tena, la impermeabilización de la cubierta del pabellón del Centro Deportivo Mar de Plata, ubicada en el distrito Triana-Los Remedios.

Nueva cubierta "Deck" sin filtraciones

La solución técnica es un sistema de cubrición tipo "Deck" in situ, fijado mecánicamente a la cubierta existente, que eliminará las filtraciones actuales. La nueva cubierta incorpora una membrana sintética impermeabilizante multicapa tipo Sarcafast, de color blanco, con fijación mecánica y 10 años de garantía.

Impermeabilización histórica en el CD Mar de Plata de Sevilla / el correo

Esta obra se enmarca en el plan de inversiones del Gobierno de José Luis Sanz, que asignará más de 5,1 millones de euros a la modernización de cerca de una veintena de centros deportivos municipales. Esta inversión eliminará las filtraciones crónicas y renovará la funcionalidad del pabellón para los usuarios habituales del centro deportivo.