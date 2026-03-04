Los socialistas de Sevilla y Madrid se unen para avivar la polémica por el proyecto Madrilucía: "Es una auténtica catetada"

"No se puede montar un parque temático como si se tratara de la Warner o de Disney". Así de contundente se ha mostrado el portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, tras mantener un encuentro en la capital de España con su homóloga en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, sobre el proyecto de Madrilucía.

Muñoz ha tildado la propuesta de "un auténtico Sevilla fake", ya que "hablar de la Feria no es hablar simplemente de un decorado ni de una obra de teatro que pueda representarse en cualquier punto de España", ha matizado el portavoz socialista. De esta manera, ha pedido "no banalizar" la Feria de Abril, al tiempo que ha calificado la propuesta de Madrilucía como una verdadera "catetada".

"Madrid no necesita una réplica barata de la Feria de Sevilla"

El portavoz municipal del PSOE ha apelado a la pluralidad de España, como la principal riqueza de nuestro país, a través de la variedad de sus manifestaciones culturales y festivas: "esa riqueza está en la singularidad, no en replicar nuestras tradiciones sin criterio". De este modo, ha incidido en la historia de la Feria de Sevilla, que arrancó en 1847, para referirse a "una de nuestras fiestas mayores que está próxima a celebrar 180 ediciones". Un evento histórico profundamente arraigado en los barrios y en los pueblos de la provincia de Sevilla.

Antonio Muñoz ha puntualizado que "con la enorme riqueza cultural y la diversidad de manifestaciones festivas que posee Madrid", no necesitan una "réplica barata" de la Feria de Sevilla. Ha apostado por defender la autenticidad e identidad cultural de los sevillanos: "no se trata de confrontar, sino de defender nuestra autenticidad y nuestra identidad cultural".

Por su parte, Reyes Maroto ha enmarcado Madrilucía en lo que considera una estrategia reiterada del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, basada en "copiar referentes culturales que tienen identidad propia fuera de nuestra ciudad". En la misma línea, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha puesto el acento en el impacto que este tipo de eventos tienen en los municipios colindantes. Hernández ha denunciado que el recinto Iberdrola Music genera "graves problemas de movilidad y afecciones directas" a la calidad de vida de los vecinos de Getafe.

Recreación de cómo será Madrilucia, la réplica de la Feria de Sevilla en Madrid / Madrilucía

Madrilucía: la primera gran feria andaluza en la capital del país

Se trata de una propuesta promovida por el Ayuntamiento de Madrid, encabezado por el popular José Luis Martínez Almeida. Madrilucía será una cita inédita en el calendario festivo de la capital de España que se celebrará a partir del 16 de mayo con una duración de 20 días. La ubicación elegida es el recinto de Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde y próximo al municipio madrileño de Getafe. Es un espacio de 200.000 metros cuadrados preparado para grandes eventos.

El recinto dispondrá de más de 400 casetas, que se podrán contratar por módulos semanales con precios alrededor de los 50.000 euros. Además, habrá espectáculos de caballos, música en directo, gastronomía y tradición. La organización espera recibir alrededor de 800.000 visitantes. La iniciativa busca recuperar el legado de las grandes ferias que marcaron la historia cultural de Madrid a finales del siglo XX como las que tuvieron lugar entre los años 1986 y 1995, aunque reinterpretará el concepto con una mirada actual.