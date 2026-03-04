El Ayuntamiento avisa por escrito a los titulares de casetas de la Feria: son responsables de la seguridad laboral en el montaje

El montaje de la Feria de Sevilla avanza a contrarreloj tras las últimas lluvias para llegar a tiempo para el Lunes de Pescaíto, que será este año el lunes 20 de abril. Los trabajos se han acelerado en las últimas semanas aprovechando que ha hecho buen tiempo y tanto las obras en las casetas como la portada están bastante avanzadas. Pero el Ayuntamiento avisa: precaución ante posibles accidentes y vigilancia en instalaciones eléctricas de baja tensión.

La Sección Técnica de Fiestas Mayores ha enviado una carta a titulares de casetas durante este proceso de montaje de casetas para "recordar e informar sobre las responsabilidades en materia de Prevención de Riesgos Laborales que asumen como titulares las concesiones administrativas". El objetivo, "garantizar la seguridad de los trabajadores y el éxito del evento". Algunos titulares confirman a este periódico haber recibido este correo por primera vez, y hace una semana.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla, fuentes municipales explican que estos escritos solo se han enviado a aquellas casetas en las que inspectores han detectado prácticas en el montaje que no se estaban realizando en condiciones de seguridad. Son avisos, recordatorios, para que no se vuelva a producir.

Según estas cartas a las que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, la delegación de Fiestas Mayores explica: "Es una práctica habitual delegar el montaje en terceras empresas; sin embargo, es vital que conozca que, usted y el resto de titulares, ostentan la condición de promotor de la obra". Por la naturaleza de los trabajos, el montaje de una caseta "tiene la consideración de obra de construcción" y la figura del promotor "conlleva responsabilidades jurídicas que no se extinguen por el simple hecho de contratar a una empresa externa".

Para poder cumplir con esta condición, los titulares deben contratar a un coordinador de seguridad y salud durante la obra, es decir, un técnico en formación en Riesgos Laborales., lo que supone un coste extra para los responsables de las casetas.

Además, el Ayuntamiento de Sevilla informa a los titulares que "actúa exclusivamente como entidad concedente del dominio público, por lo que carece de cualquier responsabilidad sobre la ejecución, dirección o supervisión de los trabajos realizados en su parcela cedida, salvo en aquellos para el montaje del primer cuerpo de la estructura de la caseta". Precisamente los días de trabajos de montaje de las caseta son los días más expuestos a riesgos, como incendios u otros accidentes, por la complejidad de los mismos y el material que se maneja. "La responsabilidad técnica y preventiva de las labores de montaje recae íntegramente en los titulares de la concesión y en las empresas o técnicos competentes por estos contratados".

Inspecciones de instalacciones eléctricas en tres casetas

Además, durante el montaje, pero también durante la celebración de la Feria, también se llevará a cabo una campaña de inspección de instalaciones eléctricas de baja tensión en casetas, puestos y atracciones. En otra carta a la que ha tenido acceso este periódico, se informa que la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía llevará a cabo estas inspecciones, que serán de carácter aleatorio y se efectuarán en ejercicio de las competencias autonómicas en materia de seguridad industrial. Las mismas fuentes municipales aclaran que estas inspecciones sí son habituales cada año.

Según la planificación comunicada, se inspeccionarán 10 atracciones de feria y tres casetas, aunque se precisa que "cualquier instalación podrá ser objeto de comprobación si así lo estiman los servicios técnicos competentes". La inspección podrá incluir la revisión documental y la comprobación visual y técnica de la instalación.

En cuanto a la inspección documental, podrá requerirse, cuando proceda, proyecto técnico firmado por técnico competente, memoria técnica de diseño, certificado de instalación con anexo de información al usuario, certificado de dirección de obra firmado por técnico titulado competente y verificación de la concordancia entre los datos del proyecto o memoria y la instalación realmente ejecutada.

Respecto a la inspección visual y técnica, se comprobará, entre otros aspectos: la correcta identificación de cuadros eléctricos y circuitos, el adecuado estado exterior e interior de los cuadros, la conexión a tierra de elementos metálicos, la existencia de dispositivos generales de corte omnipolar, la protección contra sobrecargas y cortocircuitos, la protección diferencial adecuada, el correcto estado de conductores y canalizaciones, así como el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias de aplicación.

Además, la carta detalla diferentes aspectos que tendrán que cumplir las casetas en materia de alimentación, de tensión mínima, el tipo de cables y su altura, tener un dispositivo de corte de suministro de emergencia que actúe sobre el total de la instalación junto a la entrada, cómo será el cuadro de mando o un alumbrado de emergencia y medidas de protección. "Se recuerda la obligación de mantener las instalaciones en adecuadas condiciones de seguridad y de facilitar la labor inspectora en caso de resultar seleccionada la instalación".

El año pasado ya cobró protagonismo el control de los gastos de montaje, hostelería y seguridad. La Agencia Tributaria envió requerimientos de información a los titulares de la mayoría de las casetas de la Feria de Abril para buscar "ingresos no declarados de los proveedores". Se solicitaba a los titulares de casetas la "identificación de las personas y/o entidades con las que han contratado la prestación de servicios en la Feria 2025: montaje, instalaciones y almacenamiento por importe superior a 1.000 euros, con indicación de dicho importe y de los medios de pago utilizados". Se pedía información de montadores, restauradores, certificado de estructuras, seguridad, instalación eléctrica/gas, instalación sanitaria, mobiliario/decoración, almacenamiento u otros.