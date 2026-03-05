"Tenemos que quitarnos la primera sílaba de demostrar, ahora hay que mostrar lo que valemos": el Ayuntamiento premia el liderazgo de las mujeres en Sevilla

"Sevilla cree en el liderazgo de las mujeres, cuando las mujeres avanzan, avanza la sociedad". Así ha definido el delegado de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García, la Sevilla Woman Week 2026, un evento dedicado a todas aquellas mujeres que han liderado proyectos tecnológicos, artísticos o empresariales, además de visibilizar el esfuerzo y el compromiso que tienen por conseguir sus sueños bajo el lema Mujeres. Miradas diversas. Una ciudad en igualdad. Este acto, celebrado en la Real Fábrica de Artillería y presentado por Inmaculada Vivas Tesón, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, forma parte de la programación del Ayuntamiento de Sevilla con motivo del 8M.

El Ayuntamiento ha reconocido a cinco mujeres líderes en distintos sectores. Por un lado, Victoria Cabrera, periodista y empresaria sevillana, fundadora de CPS y del medio tecnológico Cibersur, quien ha destacado que "el liderazgo femenino no se construye solo, se construye de manera colectiva", además de enfatizar que este reconocimiento no es a ella, sino a miles de mujeres que han luchado y liderado en silencio, "pero son las personas que dejan huella". Cabrera ha defendido que el reto a las mujeres es sacar la cabeza a través de ese techo de cristal, que poco a poco han roto muchas mujeres. “Gracias a ellas podemos seguir escalando. Hay que quitarnos la primera sílaba de demostrar y quedarnos con mostrar".

Entre las distinciones, el Consistorio ha premiado a Isabel Morillo, la primera directora de El Correo de Andalucía en sus 126 años de historia. A lo largo de su carrera, Morillo ha colaborado estrechamente con hombres y mujeres, destacando la importancia de un buen ambiente laboral: "Trabajar con un grupo de mujeres y hombres que te animan y creen en ti es un verdadero placer". Además de demostrar pasión por su profesión, Morillo reivindica que todas las mujeres deben reconocer su valía. "Tenemos el derecho a decir que somos buenas profesionales", recordando la importancia de las compañeras periodistas al inicio de la carrera y el papel fundamental que desempeñan en el crecimiento profesional.

Sevilla Women Week 2026 / Ayuntamiento de Sevilla

En la Sevilla Woman Week también han sido distinguidas mujeres como Carmen Tamayo, directora de la compañía de teatro Mujereando, que tiene como objetivo visibilizar y apoyar a personas en situación de exclusión social y sin hogar. Tamayo ha querido mostrar su admiración por el esfuerzo de todas esas mujeres que, aun sin nada, se levantan cada día con una sonrisa: "Hay mujeres que no tienen nada, ni un reloj donde mirar o una manta donde abrigarse y aun así, se levantan con una sonrisa y con ganas de cumplir sus sueños". Tamayo ha defendido además que el teatro no es solo un lugar para actuar, sino un espacio donde quienes sufren y cargan con heridas que desgarran el alma pueden abrirse y expresarse, como una suerte de catarsis: "En Mujereando se grita al dolor, se desgarra el alma y se cree en uno mismo".

En el evento también ha sido reconocida la influencer y autora del libro La vida es un mercadillo, La Pelo, ha insistido en que lo primero que debe hacer una persona es "ser fan de sí misma" y "abrirse un camino sin manual de instrucciones y creer que puedes con lo que te propones". La influencer ha querido dejar claro que no importa lo que digan de ti en las redes sociales, lo que importa es tu propia opinión: "Cuando no hay un puesto de trabajo para ti, invéntalo. La gente no va a creerte; yo encontré mi molde, lo luché y lo conseguí".

El Consitorio también ha tenido un lugar para reconocer a a Lola Carranza, jurista y referente en derecho digital e innovación tecnológica, desempeñándose como directora del área de Derecho Digital y Negocios Tecnológicos en Montero Aramburu y Gómez-Villeres Atencia.

En definitiva, Sevilla Woman Week 2026 no solo celebra los logros de mujeres exitosas, sino que ensalza que el verdadero liderazgo femenino que se construye desde la autenticidad, la solidaridad y la valentía de mostrar lo que se vale. Desde periodistas pioneras hasta artistas, emprendedoras e influencers, todas ellas coinciden en un mensaje claro: es momento de dejar de "demostrar" y empezar a mostrar nuestro talento, nuestra pasión y nuestra fuerza. Así, Sevilla reafirma su compromiso con la igualdad y la visibilidad de las mujeres, convencida de que cuando ellas avanzan, avanza toda la sociedad.