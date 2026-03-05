Tráfico en Sevilla
Un accidente de tráfico en Camas complica la entrada a Sevilla por la A-49
El siniestro ha obligado a cortar un carril, lo que está derivando en una congestión que acumula ya 8 kilómetros de retención
Retenciones en la entrada a Sevilla por la A-49. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado del corte del carril izquierdo en la A-49 a la altura del kilómetro 0, en sentido decreciente hacia el Puente del Patrocinio, debido a un accidente de tráfico.
El siniestro vial ha ocurrido sobre las 06:45 horas en el término municipal de Camas y afecta al carril izquierdo de la vía, lo que está provocando importantes retenciones en el acceso a Sevilla por esta autovía.
Según detalla la DGT, el tráfico presenta circulación lenta a lo largo de la A-49, en el tramo comprendido entre los kilómetros 8 y 0, en sentido decreciente hacia Sevilla.
La incidencia afecta a todos los carriles y se registra en el tramo que discurre entre los municipios sevillanos de Espartinas y Camas, donde el nivel de servicio se sitúa en amarillo, lo que indica retenciones y circulación irregular en los accesos a la capital.
- Sevilla abrirá 54 nuevos hoteles, diez de ellos de lujo: 'Podemos aguantar más turismo
- Así serán las torres de diez plantas junto a Jardines de Hércules en Sevilla: aprobada su construcción de forma definitiva
- La Junta abre la puerta a una mayor ampliación de la línea 2 por el Aljarafe y estudiará las propuestas de los alcaldes
- El precio de conmemorar el quinto centenario de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla: sólo el desfile del 28F costó 185.000 euros
- La despensa sevillana de arroz se desborda: la producción de 2025 sigue sin venderse y se prevé una campaña récord este año
- Las diez grandes cuentas pendientes con Sevilla en movilidad: metro, SE-40, tren al aeropuerto o Puente del Centenario
- El Ayuntamiento de Sevilla incorporará a menores infractores en libertad vigilada y semilibertad para que realicen tareas en servicios municipales
- El Ayuntamiento avisa por escrito a los titulares de casetas de la Feria: son responsables de la seguridad laboral en el montaje