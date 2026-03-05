Un accidente de tráfico en Camas complica la entrada a Sevilla por la A-49

Retenciones en la entrada a Sevilla por la A-49. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado del corte del carril izquierdo en la A-49 a la altura del kilómetro 0, en sentido decreciente hacia el Puente del Patrocinio, debido a un accidente de tráfico.

El siniestro vial ha ocurrido sobre las 06:45 horas en el término municipal de Camas y afecta al carril izquierdo de la vía, lo que está provocando importantes retenciones en el acceso a Sevilla por esta autovía.

Según detalla la DGT, el tráfico presenta circulación lenta a lo largo de la A-49, en el tramo comprendido entre los kilómetros 8 y 0, en sentido decreciente hacia Sevilla.

La incidencia afecta a todos los carriles y se registra en el tramo que discurre entre los municipios sevillanos de Espartinas y Camas, donde el nivel de servicio se sitúa en amarillo, lo que indica retenciones y circulación irregular en los accesos a la capital.