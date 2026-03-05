Nueva agresión a sanitarios en Sevilla: una médica del Valme sufre lesiones leves tras ser agarrada del brazo

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) ha denunciado una nueva agresión a un profesional sanitario en la provincia. En esta ocasión, la víctima ha sido una doctora del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Valme, en un incidente ocurrido en la mañana de este jueves 5 de marzo, según ha confirmado el propio centro hospitalario.

La agresión se produjo mientras la facultativa realizaba un procedimiento terapéutico a un paciente en una consulta de Urgencias. Según ha explicado el sindicato en un comunicado, el paciente agarró con fuerza el antebrazo de la médica durante el tratamiento, provocándole lesiones superficiales y un pequeño hematoma.

Tras el episodio, la doctora tuvo que interrumpir su actividad asistencial, mientras el hospital activaba el protocolo oficial ante agresiones a profesionales sanitarios. Asimismo, se tramitó el correspondiente Comunicado de Accidente de Trabajo e Incidente (CATI) y la facultativa recibió apoyo y asesoramiento por parte de los delegados del Sindicato Médico de Sevilla.

Noticias relacionadas

Desde el SMS han condenado este nuevo caso y han denunciado que las agresiones a sanitarios siguen produciéndose con frecuencia, pese a las medidas implantadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). El sindicato ha insistido en que se trata de “una lacra” que afecta a los profesionales sanitarios, recordando que “nadie debe ser agredido bajo ninguna circunstancia y menos aún mientras está ejerciendo su labor asistencial”.