El alcalde de Sevilla rebaja la tensión por la privatización de la limpieza de colegios: los sindicatos ponen fin al encierro ante la promesa de diálogo

Acampadas en plena Puerta Jerez, concentraciones en Plaza Nueva y pitos durante el Pleno municipal: los sindicatos no han parado de protestar desde que José Luis Sanz anunció la privatización de la limpieza de colegios en Sevilla. El último episodio, este pasado miércoles, cuando nueve representantes sindicales se encerraron dentro del Ayuntamiento mientras la Junta de Gobierno local aprobaba el contrato. Una medida de presión que ha intentado calmar el alcalde con dos promesas de reuniones: una con el edil de Recursos Humanos, Ignacio Flores, y otra con el propio Sanz.

Después de horas de encierro en la Casa Consistorial, el regidor hispalense llamó a los representantes del comité de empresa, CCOO, UGT, CSIF y USO a las 19:00 del miércoles, según fuentes sindicales. Tras la conversación, ambas partes acordaron sentarse a dialogar en dos encuentros: un primero que se celebrará en estos días con el delegado Ignacio Flores, y otro la próxima semana con el alcalde de Sevilla.

Este acercamiento hizo que los nueve sindicalistas encerrados en el Ayuntamiento salieran de forma voluntaria a última hora de la tarde. "Gracias al apoyo de la plantilla y a la presión del encierro hemos conseguido dos reuniones: una, en la que tendremos una primera toma de contacto, y otra, la semana que viene, con el alcalde cuando vuelva de su viaje", ha detallado en un vídeo Jorge Menacho, presidente del comité de empresa y secretario general de CCOO en el Ayuntamiento.

Ahora bien, esto no ha supuesto el fin de las protestas: "No vamos a dejar de movilizarnos, de hecho este jueves seguimos concentrados en Puerta Jerez", apunta Elisa Fernández, secretaria general de UGT en el Consistorio. "Continuaremos con nuestra hoja de ruta", anunció tras el encierro el propio Jorge Menacho, de Comisiones Obreras.

Máquinas "de última generación" y 387 trabajadores

"El contrato contempla, como mínimo, 387 trabajadores en periodo lectivo, distribuidos en distintos lotes y turnos de mañana y tarde, además de personal especialista, encargados y directores", subrayan desde el Gobierno local. Con su entrada, los peones del Ayuntamiento que friegan y barren colegios en la actualidad pasarán a hacer esta tarea en los restantes edificios municipales, "sumando un total de 861 empleados de la limpieza, entre los que aportará la empresa privada y los propios".

"Hemos buscado una nueva solución organizativa para mejorar la calidad de vida de persona municipal, que está totalmente sobrecargado. Además, esta medida no afecta a la creación empleo público ni al propio personal municipal: a ninguno se le va a recortar sus condiciones laborales", destacó el regidor hispalense a finales de enero. "Es un compromiso de este equipo de Gobierno: se va a seguir defendiendo y creando empleo público en este Ayuntamiento".

"Hemos dado un paso decisivo para mejorar las condiciones higiénicas de nuestros centros educativos. Este contrato supone un cambio estructural en la forma de entender y prestar el servicio, apostando por más personal, más medios técnicos, mayor control de calidad y una organización más eficiente", ha declarado Blanca Gastalver este pasado miércoles. "En definitiva, cambiamos la fregona por fregadoras última generación".