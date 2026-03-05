Así fue el rescate de un caballo atrapado más de dos horas en un socavón lleno de barro en Carmona

Efectivos de emergencias rescataron en la tarde de ayer, miércoles 4 de marzo, a un caballo que había quedado atrapado en un socavón lleno de barro y agua tras el derrumbe de una tubería y una arqueta en el municipio de Carmona. El aviso se recibió alrededor de las 17:50 horas y la intervención se prolongó hasta aproximadamente las 20:20, con una duración total cercana a dos horas y veinte minutos.

Según informaron los servicios de emergencia, la llamada alertaba de que el animal había caído en una zanja generada por el colapso de una tubería y su arqueta, lo que provocó un hundimiento del terreno. Como consecuencia, se formó un socavón con gran cantidad de barro y agua, del que el caballo no podía salir por sus propios medios.

Una vez en el lugar, los intervinientes comenzaron a trabajar para facilitar una salida segura al animal. Para ello, realizaron una rampa utilizando herramientas manuales, con el objetivo de evitar causar daños al caballo durante las labores de rescate.

De forma paralela, se solicitó el apoyo de una máquina retroexcavadora, facilitada por el Ayuntamiento de Carmona, que colaboró en la operación.

Cuando la rampa estuvo terminada, los efectivos colocaron una cuerda por debajo del pecho del caballo para ayudar a elevarlo y guiarlo mientras la máquina colaboraba en la maniobra. Finalmente, el animal logró salir del socavón sin mayores complicaciones.

Tras el rescate, se comprobó que el caballo se encontraba en buen estado de salud, ya que podía beber y comer con normalidad, por lo que la intervención se dio por finalizada con éxito.