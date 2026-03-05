Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Notaria JerezLa HiniestaOposiciones profesoresPromoción internaDANA AndalucíaAndalucía desempleoLínea 2 metroFelipe VI CayetanaEntrevista Manuel Alés
instagramlinkedin

Así fue el rescate de un caballo atrapado más de dos horas en un socavón lleno de barro en Carmona

Tras el rescate, se comprobó que el caballo se encontraba en buen estado de salud, pudiendo beber y comer con normalidad

VÍDEO | Rescate en Carmona de un caballo tras caer en una fosa séptica

VÍDEO | Rescate en Carmona de un caballo tras caer en una fosa séptica

Diputación de Sevilla

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Efectivos de emergencias rescataron en la tarde de ayer, miércoles 4 de marzo, a un caballo que había quedado atrapado en un socavón lleno de barro y agua tras el derrumbe de una tubería y una arqueta en el municipio de Carmona. El aviso se recibió alrededor de las 17:50 horas y la intervención se prolongó hasta aproximadamente las 20:20, con una duración total cercana a dos horas y veinte minutos.

Según informaron los servicios de emergencia, la llamada alertaba de que el animal había caído en una zanja generada por el colapso de una tubería y su arqueta, lo que provocó un hundimiento del terreno. Como consecuencia, se formó un socavón con gran cantidad de barro y agua, del que el caballo no podía salir por sus propios medios.

Una vez en el lugar, los intervinientes comenzaron a trabajar para facilitar una salida segura al animal. Para ello, realizaron una rampa utilizando herramientas manuales, con el objetivo de evitar causar daños al caballo durante las labores de rescate.

De forma paralela, se solicitó el apoyo de una máquina retroexcavadora, facilitada por el Ayuntamiento de Carmona, que colaboró en la operación.

Cuando la rampa estuvo terminada, los efectivos colocaron una cuerda por debajo del pecho del caballo para ayudar a elevarlo y guiarlo mientras la máquina colaboraba en la maniobra. Finalmente, el animal logró salir del socavón sin mayores complicaciones.

Noticias relacionadas

Tras el rescate, se comprobó que el caballo se encontraba en buen estado de salud, ya que podía beber y comer con normalidad, por lo que la intervención se dio por finalizada con éxito.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla abrirá 54 nuevos hoteles, diez de ellos de lujo: 'Podemos aguantar más turismo
  2. Así serán las torres de diez plantas junto a Jardines de Hércules en Sevilla: aprobada su construcción de forma definitiva
  3. La Junta abre la puerta a una mayor ampliación de la línea 2 por el Aljarafe y estudiará las propuestas de los alcaldes
  4. El precio de conmemorar el quinto centenario de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla: sólo el desfile del 28F costó 185.000 euros
  5. La despensa sevillana de arroz se desborda: la producción de 2025 sigue sin venderse y se prevé una campaña récord este año
  6. Las diez grandes cuentas pendientes con Sevilla en movilidad: metro, SE-40, tren al aeropuerto o Puente del Centenario
  7. El Ayuntamiento de Sevilla incorporará a menores infractores en libertad vigilada y semilibertad para que realicen tareas en servicios municipales
  8. El Ayuntamiento avisa por escrito a los titulares de casetas de la Feria: son responsables de la seguridad laboral en el montaje

Fotogalería | #ElCorreoPregunta con Carmen Vargas

El drama ‘Poncio Pilato’ vuelve al Antiquarium y el FeMÀS llena Sevilla de música barroca

El drama ‘Poncio Pilato’ vuelve al Antiquarium y el FeMÀS llena Sevilla de música barroca

"Hay que quitarnos la primera sílaba de demostrar, ahora hay que mostrar lo que valemos": el Ayuntamiento premia el liderazgo de las mujeres en Sevilla

"Hay que quitarnos la primera sílaba de demostrar, ahora hay que mostrar lo que valemos": el Ayuntamiento premia el liderazgo de las mujeres en Sevilla

Los precios de los hoteles de Sevilla se disparan tras desvelarse los finalistas de la Copa del Rey: entre 400 y 2.000 euros por noche

Los precios de los hoteles de Sevilla se disparan tras desvelarse los finalistas de la Copa del Rey: entre 400 y 2.000 euros por noche

Así fue el rescate de un caballo atrapado más de dos horas en un socavón lleno de barro en Carmona

Así fue el rescate de un caballo atrapado más de dos horas en un socavón lleno de barro en Carmona

Sevilla refuerza su lucha contra el ictus o la ELA: el hospital San Lázaro estrenará en octubre una nueva unidad de neurología

Sevilla refuerza su lucha contra el ictus o la ELA: el hospital San Lázaro estrenará en octubre una nueva unidad de neurología

La Universidad de Sevilla se da un plazo de dos años para reducir los profesores sustitutos y cumplir con Europa

La Universidad de Sevilla se da un plazo de dos años para reducir los profesores sustitutos y cumplir con Europa

Subir 17 plantas con 20 kilos a la espalda en dos minutos: espectacular carrera de Bomberos en uno de los edificios más altos de Sevilla

Tracking Pixel Contents