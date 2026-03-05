El Campus de Sevilla de la Universidad Loyola abre sus puertas a estudiantes de ESO y bachillerato el próximo 7 de marzo

A partir de las 09:30 horas, la Universidad Loyola abre las puertas de su Campus de Sevilla a todos jóvenes estudiantes y sus familias para que puedan conocer, de primera mano, la oferta académica de grados, así como los servicios a los que pueden acceder y que convierten a Loyola en una de las instituciones de educación superior más prestigiosas de España.

Un año más, la Jornada de Puertas Abiertas del campus de Sevilla reunirá a los equipos docentes, actuales alumnos y alumni (antiguos alumnos) de la universidad que estarán a disposición de todos los asistentes para resolver dudas y aportar una visión completa de los planes de estudio de grados, las oportunidades de prácticas, las becas y ayudas, y los programas de intercambio internacional que ofrece Loyola para el curso 2026/2027.

Para asistir a la jornada de puertas abiertas es necesario realizar una inscripción previa.

Además, está pensada para que puedan acudir estudiantes interesados, sus familiares, así como cualquier persona que desee conocer la experiencia Loyola e informarse sobre los grados y servicios que ofrece la universidad.

En la jornada de puertas abiertas, los asistentes también podrán visitar las instalaciones de la universidad, desde aulas y laboratorios, hasta biblioteca y espacios de recreación, unas modernas instalaciones dotadas de las últimas tecnologías para hacer del aprendizaje un verdadero proceso de transformación personal y profesional.

Una universidad centrada en el alumnado

En Loyola, como universidad de la Compañía de Jesús, no solo es importante la excelencia en la formación académica, sino que se presta una especial atención a la formación en valores para que los estudiantes desarrollen una verdadera vocación de servicio hacia la sociedad. En definitiva, se trata de formar no solo buenos profesionales, sino también buenas personas.

La formación en Loyola se centra en la persona de manera integral, por ello, a lo largo de su etapa universitaria los estudiantes pueden acceder a vivir experiencias internacionales y de voluntariado, de emprendimiento y networking, participar en actividades deportivas y culturales, formación en idiomas, y desarrollar su dimensión espiritual.

Además, Loyola ofrece a sus estudiantes apoyo individualizado, para facilitarles su adaptación al entorno universitario, fortalecer su rendimiento académico, favorecer su bienestar y ayudarles a alcanzar sus metas.

Una oferta académica innovadora y adaptada al futuro profesional

La Universidad Loyola ofrece una amplia oferta académica de grados y dobles grados, combinando rigor académico con un enfoque práctico e innovador. En este sentido, aquellos que buscan una formación internacional, experiencial y práctica, con metodologías innovadoras y una alta empleabilidad -entre las mejores de España- tienen en Loyola una apuesta firme de futuro.

Los estudiantes complementan su etapa académica con experiencias internacionales, voluntariado, emprendimiento, actividades culturales y deportivas, aprendizaje de idiomas y desarrollo espiritual. / El Correo

Por un lado, la Facultad de Comunicación y Artes ofrece los grados de Artes Escénicas y Cinematográficas, Creación de Videojuegos y Animación Digital, y Creación y Producción Musical en los estudiantes desarrollan su talento creativo a través de una metodología práctica que combina interpretación, producción y gestión cultural, con acceso a tecnologías avanzadas y colaboraciones con profesionales del sector. Por otro, los grados en Comunicación Audiovisual, Periodismo y Medios Digitales, y Publicidad y Marketing Digital están diseñados para formar profesionales altamente capacitados en el ámbito de la comunicación, adaptados a las demandas de un sector en constante evolución debido a la digitalización.

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) ofrece unos títulos completamente innovadores y adaptados a las demandas tecnológicas y digitales del mercado laboral actual. Destacan el grado en Ingeniería Biomédica, en Ingeniería Aeroespacial, en Ingeniería del Software, Ingeniería Informática y Tecnologías Virtuales o Matemática Aplicada, entre otros.

La Facultad de Ciencias de la Salud, la más reciente de todas, ya cuenta con 7 grados: Biotecnología, Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Medicina, Nutrición Humana y Dietética, y Podología, que se estrenará en septiembre en el campus de Córdoba.

Además de estas titulaciones, la Universidad Loyola dispone de una oferta ya consolidada en diversas áreas de conocimiento como Economía y Empresa, con los grados en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Datos y Analítica de Negocio o Economía. Estos grados destacan por su innovación, su empleabilidad y su internacionalización, así como por sus combinaciones dobles con titulaciones como Publicidad y Marketing Digital, Relaciones Internacionales o Derecho. Además, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ofrece grados duales con prestigiosas universidades como Loyola Chicago, Loyola New Orleans, la Universidad Católica del Uruguay; así como la especialización con un máster en Fairlfield University.

Hay que destacar que la Facultad cuenta con la prestigiosa acreditación internacional AACSB. En España, solo ocho universidades cuentan actualmente con este reconocimiento, que posee menos del 6 % de las escuelas de negocio a nivel mundial.

Asimismo, Loyola ofrece los grados en Relaciones Internacionales, Derecho, Criminología, Psicología, Educación o Teología. Esta oferta académica refleja el compromiso de la Universidad Loyola con una formación de calidad, innovadora y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Para más información de su oferta académica, puedes visitar su página web.