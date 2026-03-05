De carretera peligrosa a vía ciclopeatonal: la A-8063 estrena nueva conexión entre tres municipios del Aljarafe de Sevilla

El Aljarafe sevillano cuenta desde esta semana con una nueva vía ciclopeatonal en la A-8063. Se trata de una vía por la que circulan alrededor de 7.000 vehículos diarios y que durante cuatro décadas fue para los vecinos de Tomares, Castilleja de la Cuesta y Bormujos sinónimo de peligro y abandono.

La actuación ha supuesto la transformación de 1,2 kilómetros de carretera, con el ensanchamiento de la calzada, la construcción de cuatro nuevas glorietas, la renovación del sistema de iluminación y la incorporación de un carril ciclopeatonal que conecta los tres municipios y enlaza con la red existente en Tomares. La inversión total asciende a 1.567.247 euros, cofinanciados con fondos europeos Feder del Programa Andalucía 2021-2027.

Respuesta a una demanda histórica

"Hoy es un día importante porque el Gobierno andaluz ha atendido una reclamación histórica". Con estas palabras, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, inauguró este nuevo tramo en un acto al que asistieron el alcalde de Tomares, José María Soriano; la alcaldesa de Bormujos, Lola Romero; el director general de Infraestructuras Viarias, Alfonso Lujano; y el delegado territorial de Fomento en la provincia de Sevilla, Francisco de Paula Juárez.

Soriano no dudó en destacar el antes y el después que supone la actuación: "El Gobierno andaluz ha dado solución a un punto negro durante 40 años. Va a unir a tres pueblos que hasta hace muy poco estaban muy separados por una vía que era muy difícil de transitar".

Por su parte, Romero trasladó la valoración del vecindario: "Hemos pasado de tener una carretera intransitable a contar con una gran vía con carril bici que va a evitar muchísimos problemas que veníamos acarreando desde hace muchísimos años". La intervención abarca desde la salida del casco urbano de Tomares hasta la glorieta de entrada a Bormujos, pasando por la Urbanización Valdovina y el núcleo de Nueva Sevilla, en Castilleja de la Cuesta.

Con esta actuación, la zona del Aljarafe suma un nuevo tramo a su red de movilidad sostenible y cierra una herida viaria que tres municipios y miles de vecinos llevaban tiempo reclamando. Una obra que, más allá del asfalto y las glorietas, devuelve a Tomares, Castilleja de la Cuesta y Bormujos algo que nunca debieron perder: la posibilidad de estar verdaderamente unidos.