El clima adelanta en Sevilla las alergias al plátano de sombra: "Los síntomas durarán más y serán más intensos"

Las reacciones alérgicas al plátano de sombra llegarán a Sevilla de forma "inminente". Este árbol, especialmente presente en zonas ajardinadas y plazas, se convierte en una pesadilla en primavera para aquellos que sufren de alergias respiratorias. El año pasado, las estaciones aerobiológicas detectaron el pico de granos por metro cúbico el 15 de marzo. Este año, según el doctor Juan José Zapata, presidente del comité nacional de aerobiología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, todo apunta a que la polinización se adelantará a esta primera semana de marzo debido a las últimas borrascas.

Hay ejemplares centenarios en los alrededores de la glorieta de Bécquer y en el entorno del estanque de los Lotos del Parque de María Luisa. Pero el más longevo está los Jardines de Cristina. Antiguos e impresionantes, pueden llegar a ser un gran dolor de cabeza para una parte de la población que no deja de aumentar: los alérgicos. Para ellos la temporada ya ha comenzado, porque estos días, los brotes de alergia al ciprés están llegando a los picos más altos a nivel nacional.

"Las alergias al plátano están a punto de comenzar. Y cuando llegan, lo hacen sin pedir permiso: los síntomas duran más y son más intensos", advierte. Según este alergólogo almeriense, solo unas lluvias persistentes podrían frenar lo que está por venir, aunque los pronósticos de la Aemet no contemplan precipitaciones abundantes a corto plazo, más allá de episodios aislados. "En las primeras semanas de marzo empezaremos a registrar picos importantes. El año pasado el máximo alcanzó los 190 granos por metro cúbico", recuerda el doctor. Para una ciudad como Sevilla, estos niveles -que a simple vista podrían parecer moderados- son "cifras relevantes", según el criterio de Zapata. En otras provincias como Almería, en cambio, no se alcanzan esos registros debido a la escasa presencia de plátanos de sombra.

Los síntomas asociados a este polen son variados, aunque predominan los respiratorios. "No dependen exclusivamente del número de granos en el aire; no es una cuestión puramente cuantitativa", precisa. El especialista insiste en la importancia de anticiparse: recomienda a los pacientes iniciar el tratamiento antes de que aparezcan las molestias. "Enfrentarse al plátano sin protección acaba generando problemas", concluye.

En cuanto al circuito de las alergias, el médico insiste en que las estaciones están siendo más largas: "El invierno dura menos, las plantas están estresadas por estos cambios en el clima tan bruscos y por la contaminación. Esto hace que en una ciudad como Sevilla, aumente mucho la población alérgica", explica Zapata.

Tal como explicó El Correo de Andalucía en este artículo, la población alérgica está cambiando en Andalucía. "Aunque la mayoría de las alergias se siguen manifestando en los más pequeños, ya no es raro ver a un adulto con más de 65 años con síntomas por primera vez. Yo mismo tengo una paciente de 80 años que tiene síntomas de alergia por primera vez en su vida", sostiene.

Así, la temporada del plátano de sombra se prevé corta, sin embargo, dependerá del tiempo. Si hay una ola de calor, "el pico será estrecho y con muy poca base", en cambio, "si la temperatura es moderada se alargará más en el tiempo" ya que este es un polen con un periodo de polinización "corto".

Cuando termine el plátano de sombra llegará la época de las gramíneas, el polen que aglutina a un mayor volumen de alérgicos. "Es el polen que más abunda en la ciudad. Lo natural es que comience en abril, pero pueden empezar a manifestarse síntomas en marzo. El año pasado, el mayor pico se alcanzó la segunda quincena de mayo y se extendió hasta principios de junio", recuerda.

Ante un escenario donde las alergias se van a encadenar mes a mes en una ciudad repleta de vegetación, el doctor destaca la falta de personal especializado en el sistema sanitario público. "Hay muy pocos alergólogos en España y cada vez son más necesarios. Si seguimos así, me pregunto cómo lo haremos cuando las advertencias de la OMS sean una realidad, que el 50% de la población tenga algún tipo de alergia".