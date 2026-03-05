Detenido en Utrera por robar el brazo de una cosechadora de girasol y venderlo por piezas en un desguace

La Guardia Civil ha detenido a una persona por su presunta implicación en el hurto de una pieza clave de maquinaria agrícola, concretamente el brazo de trabajo de una cosechadora-picadora de girasol, valorado en unos 9.000 euros. La investigación ha sido llevada a cabo por el equipo ROCA de Utrera, especializado en delitos en explotaciones agrícolas y ganaderas.

Los hechos se produjeron cuando el propietario de la maquinaria mantenía el brazo de la cosechadora almacenado en un recinto cerrado, junto al resto del equipo, a la espera de utilizarlo en la próxima campaña agrícola prevista para septiembre.

Según la investigación, el autor accedió al recinto y utilizó un tractor para cargar la pieza en una camioneta, con la que se llevó el material sustraído. Posteriormente, cortó el brazo en varios fragmentos con el objetivo de venderlo como chatarra en un centro de tratamiento de residuos.

Tras la denuncia presentada por el agricultor, los agentes del equipo ROCA de la Guardia Civil en Utrera iniciaron las pesquisas para localizar la maquinaria, teniendo en cuenta la dificultad de colocar este tipo de material en el mercado negro debido a su baja demanda.

La investigación avanzó gracias a la colaboración del responsable de un centro de tratamiento de residuos, donde los agentes consiguieron localizar las piezas ya troceadas de la maquinaria sustraída. A partir de ese hallazgo, la Guardia Civil centró sus esfuerzos en identificar y detener al presunto autor de los hechos.

Las piezas recuperadas fueron entregadas a su legítimo propietario, que podrá utilizarlas para otras maquinarias. Finalmente, el detenido y las diligencias han sido puestos a disposición de la autoridad judicial en los juzgados de Utrera.