El drama ‘Poncio Pilato’ vuelve al Antiquarium y el FeMÀS llena Sevilla de música barroca

La agenda cultural de Sevilla para los próximos días llega marcada por la música antigua, el flamenco y el teatro histórico, con una programación que se desarrollará entre el 5 y el 11 de marzo en distintos espacios de la ciudad. El Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS) centrará buena parte de la actividad con conciertos en lugares emblemáticos como Espacio Turina, la iglesia de San Luis de los Franceses, la Real Fábrica de Artillería o el Teatro de la Maestranza.

La programación municipal también mantiene su apuesta por llevar la cultura a los barrios con iniciativas como el ciclo flamenco EmPEÑAdos por Sevilla, que continúa su recorrido por distintas peñas de la ciudad. A ello se suman propuestas escénicas y familiares, como el espectáculo infantil del Teatro Alameda, así como el regreso del drama histórico Poncio Pilato al Antiquarium en plena Cuaresma.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que esta agenda refleja "el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla con una programación cultural diversa y de calidad, capaz de convivir entre grandes escenarios y la actividad cultural que late en nuestros barrios".

Agenda cultural del 5 al 11 de marzo

FeMÀS:

Orquesta Barroca de Sevilla: 'El ocaso de los reyes'

La Orquesta Barroca de Sevilla presenta un programa dedicado a la música instrumental francesa de mediados del siglo XVIII con obras de Dauvergne, Mondonville, Leclair y Rameau.

Fecha: 6 de marzo de 2026

6 de marzo de 2026 Hora: 20:00

20:00 Lugar: Espacio Turina

Espacio Turina Entradas: 10 y 20 euros

Diego Ares: 'Linajes del teclado ibérico'

El clavecinista Diego Ares ofrece un recorrido por la tradición musical para tecla en la España del Renacimiento y el Barroco, con obras de Antonio de Cabezón, Gracia Baptista o Correa de Arauxo.

Fecha: 7 de marzo de 2026

7 de marzo de 2026 Hora: 12:00

12:00 Lugar: Iglesia de San Luis de los Franceses

Iglesia de San Luis de los Franceses Entradas: 20 euros

Forma Antiqva: 'Farándula castiza'

El conjunto Forma Antiqva propone un viaje musical por el Madrid del siglo XVIII con piezas de Nebra, Conforto, Corselli o Baset, evocando la vida cultural de los teatros y corrales de comedias.

Fecha: 7 de marzo de 2026

7 de marzo de 2026 Hora: 20:00

20:00 Lugar: Real Fábrica de Artillería (Sala de la Fundición)

Real Fábrica de Artillería (Sala de la Fundición) Entradas: 20 euros

Qvinta Essençia: 'Maria Magdalene'

El conjunto vocal presenta un programa dedicado a la figura de María Magdalena en la música de la España de la Contrarreforma, con obras de Alonso Lobo, Guerrero o Esquivel.

Fecha: 8 de marzo de 2026

8 de marzo de 2026 Hora: 12:00

12:00 Lugar: Iglesia de San Luis de los Franceses

Iglesia de San Luis de los Franceses Entradas: 20 euros

Il Giardino Armonico & Julia Lezhneva: 'Il prete rosso'

El conjunto italiano Il Giardino Armonico, junto a la soprano Julia Lezhneva, ofrecerá un concierto dedicado a Antonio Vivaldi, con piezas instrumentales y arias de sus óperas.

Fecha: 8 de marzo de 2026

8 de marzo de 2026 Hora: 19:00

19:00 Lugar: Teatro de la Maestranza

Teatro de la Maestranza Entradas: entre 33 y 70 euros (20 euros con descuento)

Flamenco:

Ciclo EmPEÑAdos por Sevilla

El ciclo flamenco organizado por el Ayuntamiento junto a la Unión de Peñas Flamencas continúa con recitales gratuitos hasta completar aforo.

Juanelo

Fecha: 6 de marzo

6 de marzo Hora: 20:00

20:00 Lugar: Peña Flamenca La Jumoza

Peña Flamenca La Jumoza Entrada: gratuita hasta completar aforo

Angelita Montoya

Fecha: 7 de marzo

7 de marzo Hora: 15:30

15:30 Lugar: Peña Flamenca Sevilla Este

Peña Flamenca Sevilla Este Entrada: gratuita hasta completar aforo

Antonio Gámez

Fecha: 8 de marzo

8 de marzo Hora: 14:00

14:00 Lugar: Peña Flamenca El Carbonerillo

Peña Flamenca El Carbonerillo Entrada: gratuita hasta completar aforo

Teatro y espectáculos:

'Rrrrrr. Historia de una oruga'

Espectáculo familiar de danza y títeres de la compañía catalana Príncep Totilau, premiado como Mejor Espectáculo Revelación FETEN 2025.

Fecha: 7 de marzo de 2026

7 de marzo de 2026 Hora: 18:00

18:00 Lugar: Teatro Alameda

Teatro Alameda Entradas: desde 5 euros

desde 5 euros Edad recomendada: de 3 a 5 años

Poncio Pilato

El drama histórico regresa por undécima temporada al Antiquarium, con una puesta en escena junto a un mosaico romano real que recrea las tensiones políticas y religiosas del juicio a Jesús.

Fechas y horas:

6 de marzo – 22:00

7 de marzo – 20:30 y 22:15

8 de marzo – 20:30

13 de marzo – 22:00

14 de marzo – 20:30 y 22:15

15 de marzo – 20:30

Lugar: Museo Antiquarium (Setas de la Encarnación)

Museo Antiquarium (Setas de la Encarnación) Entradas: agotadas

Carnaval:

'El Falla en Sevilla'

El Auditorio FIBES II acoge la decimotercera edición del festival carnavalesco El Falla en Sevilla, con comparsas y chirigotas destacadas del Carnaval de Cádiz.

Fecha: 6 y 7 de marzo de 2026

6 y 7 de marzo de 2026 Hora: 20:00

20:00 Lugar: Auditorio FIBES II

Auditorio FIBES II Entradas: agotadas

Exposiciones:

'Dear Artist', de Ana Sánchez Valderrábanos

Una propuesta que combina arte textil, poética visual y reflexión sobre la memoria y la salud mental.

Fecha: hasta el 8 de marzo de 2026

hasta el 8 de marzo de 2026 Lugar: Real Fábrica de Artillería

Real Fábrica de Artillería Horario:

Lunes a viernes: 10:00 – 20:00

Domingos y festivos: 10:00 – 14:00

Entrada: libre

'En el limbo. Arquitecturas en espera', de Norberto Gil

Una exposición que reflexiona sobre la arquitectura como espacio emocional y simbólico.

Fecha: hasta el 3 de mayo de 2026

hasta el 3 de mayo de 2026 Lugar: Sala Atín Aya

Sala Atín Aya Horario:

Martes a sábado: 11:00 – 14:00 y 17:00 – 20:00

Domingos y festivos: 11:00 – 14:00

Lunes cerrado

Entrada: gratuita

'Del color en el arte (Coloramas)'

Muestra colectiva que explora la evolución del color en el arte contemporáneo desde perspectivas científicas, simbólicas y sensoriales.

Fecha: hasta el 17 de mayo de 2026

hasta el 17 de mayo de 2026 Lugar: Real Fábrica de Artillería

Real Fábrica de Artillería Horario:

Lunes a sábado: 11:00 – 20:00

Domingos y festivos: 10:00 – 14:00

Entrada: gratuita

Con esta programación, Sevilla vuelve a combinar citas culturales con propuestas repartidas por distintos espacios de la ciudad, desde escenarios de referencia como el Teatro de la Maestranza o FIBES hasta espacios patrimoniales y peñas flamencas de barrio. Música antigua, flamenco, teatro, espectáculos familiares y exposiciones conforman así una agenda variada que invita a vecinos y visitantes a disfrutar de la oferta cultural sevillana durante los próximos días.