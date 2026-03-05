El drama ‘Poncio Pilato’ vuelve al Antiquarium y el FeMÀS llena Sevilla de música barroca
El FeMÀS lleva conciertos al Maestranza, Espacio Turina y San Luis de los Franceses mientras el ciclo EmPEÑAdos por Sevilla continúa en las peñas flamencas de la ciudad
La agenda cultural de Sevilla para los próximos días llega marcada por la música antigua, el flamenco y el teatro histórico, con una programación que se desarrollará entre el 5 y el 11 de marzo en distintos espacios de la ciudad. El Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS) centrará buena parte de la actividad con conciertos en lugares emblemáticos como Espacio Turina, la iglesia de San Luis de los Franceses, la Real Fábrica de Artillería o el Teatro de la Maestranza.
La programación municipal también mantiene su apuesta por llevar la cultura a los barrios con iniciativas como el ciclo flamenco EmPEÑAdos por Sevilla, que continúa su recorrido por distintas peñas de la ciudad. A ello se suman propuestas escénicas y familiares, como el espectáculo infantil del Teatro Alameda, así como el regreso del drama histórico Poncio Pilato al Antiquarium en plena Cuaresma.
La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que esta agenda refleja "el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla con una programación cultural diversa y de calidad, capaz de convivir entre grandes escenarios y la actividad cultural que late en nuestros barrios".
Agenda cultural del 5 al 11 de marzo
FeMÀS:
Orquesta Barroca de Sevilla: 'El ocaso de los reyes'
La Orquesta Barroca de Sevilla presenta un programa dedicado a la música instrumental francesa de mediados del siglo XVIII con obras de Dauvergne, Mondonville, Leclair y Rameau.
- Fecha: 6 de marzo de 2026
- Hora: 20:00
- Lugar: Espacio Turina
- Entradas: 10 y 20 euros
Diego Ares: 'Linajes del teclado ibérico'
El clavecinista Diego Ares ofrece un recorrido por la tradición musical para tecla en la España del Renacimiento y el Barroco, con obras de Antonio de Cabezón, Gracia Baptista o Correa de Arauxo.
- Fecha: 7 de marzo de 2026
- Hora: 12:00
- Lugar: Iglesia de San Luis de los Franceses
- Entradas: 20 euros
Forma Antiqva: 'Farándula castiza'
El conjunto Forma Antiqva propone un viaje musical por el Madrid del siglo XVIII con piezas de Nebra, Conforto, Corselli o Baset, evocando la vida cultural de los teatros y corrales de comedias.
- Fecha: 7 de marzo de 2026
- Hora: 20:00
- Lugar: Real Fábrica de Artillería (Sala de la Fundición)
- Entradas: 20 euros
Qvinta Essençia: 'Maria Magdalene'
El conjunto vocal presenta un programa dedicado a la figura de María Magdalena en la música de la España de la Contrarreforma, con obras de Alonso Lobo, Guerrero o Esquivel.
- Fecha: 8 de marzo de 2026
- Hora: 12:00
- Lugar: Iglesia de San Luis de los Franceses
- Entradas: 20 euros
Il Giardino Armonico & Julia Lezhneva: 'Il prete rosso'
El conjunto italiano Il Giardino Armonico, junto a la soprano Julia Lezhneva, ofrecerá un concierto dedicado a Antonio Vivaldi, con piezas instrumentales y arias de sus óperas.
- Fecha: 8 de marzo de 2026
- Hora: 19:00
- Lugar: Teatro de la Maestranza
- Entradas: entre 33 y 70 euros (20 euros con descuento)
Flamenco:
Ciclo EmPEÑAdos por Sevilla
El ciclo flamenco organizado por el Ayuntamiento junto a la Unión de Peñas Flamencas continúa con recitales gratuitos hasta completar aforo.
Juanelo
- Fecha: 6 de marzo
- Hora: 20:00
- Lugar: Peña Flamenca La Jumoza
- Entrada: gratuita hasta completar aforo
Angelita Montoya
- Fecha: 7 de marzo
- Hora: 15:30
- Lugar: Peña Flamenca Sevilla Este
- Entrada: gratuita hasta completar aforo
Antonio Gámez
- Fecha: 8 de marzo
- Hora: 14:00
- Lugar: Peña Flamenca El Carbonerillo
- Entrada: gratuita hasta completar aforo
Teatro y espectáculos:
'Rrrrrr. Historia de una oruga'
Espectáculo familiar de danza y títeres de la compañía catalana Príncep Totilau, premiado como Mejor Espectáculo Revelación FETEN 2025.
- Fecha: 7 de marzo de 2026
- Hora: 18:00
- Lugar: Teatro Alameda
- Entradas: desde 5 euros
- Edad recomendada: de 3 a 5 años
Poncio Pilato
El drama histórico regresa por undécima temporada al Antiquarium, con una puesta en escena junto a un mosaico romano real que recrea las tensiones políticas y religiosas del juicio a Jesús.
- Fechas y horas:
- 6 de marzo – 22:00
- 7 de marzo – 20:30 y 22:15
- 8 de marzo – 20:30
- 13 de marzo – 22:00
- 14 de marzo – 20:30 y 22:15
- 15 de marzo – 20:30
- Lugar: Museo Antiquarium (Setas de la Encarnación)
- Entradas: agotadas
Carnaval:
'El Falla en Sevilla'
El Auditorio FIBES II acoge la decimotercera edición del festival carnavalesco El Falla en Sevilla, con comparsas y chirigotas destacadas del Carnaval de Cádiz.
- Fecha: 6 y 7 de marzo de 2026
- Hora: 20:00
- Lugar: Auditorio FIBES II
- Entradas: agotadas
Exposiciones:
'Dear Artist', de Ana Sánchez Valderrábanos
Una propuesta que combina arte textil, poética visual y reflexión sobre la memoria y la salud mental.
- Fecha: hasta el 8 de marzo de 2026
- Lugar: Real Fábrica de Artillería
- Horario:
- Lunes a viernes: 10:00 – 20:00
- Domingos y festivos: 10:00 – 14:00
- Entrada: libre
'En el limbo. Arquitecturas en espera', de Norberto Gil
Una exposición que reflexiona sobre la arquitectura como espacio emocional y simbólico.
- Fecha: hasta el 3 de mayo de 2026
- Lugar: Sala Atín Aya
- Horario:
- Martes a sábado: 11:00 – 14:00 y 17:00 – 20:00
- Domingos y festivos: 11:00 – 14:00
- Lunes cerrado
- Entrada: gratuita
'Del color en el arte (Coloramas)'
Muestra colectiva que explora la evolución del color en el arte contemporáneo desde perspectivas científicas, simbólicas y sensoriales.
- Fecha: hasta el 17 de mayo de 2026
- Lugar: Real Fábrica de Artillería
- Horario:
- Lunes a sábado: 11:00 – 20:00
- Domingos y festivos: 10:00 – 14:00
- Entrada: gratuita
Con esta programación, Sevilla vuelve a combinar citas culturales con propuestas repartidas por distintos espacios de la ciudad, desde escenarios de referencia como el Teatro de la Maestranza o FIBES hasta espacios patrimoniales y peñas flamencas de barrio. Música antigua, flamenco, teatro, espectáculos familiares y exposiciones conforman así una agenda variada que invita a vecinos y visitantes a disfrutar de la oferta cultural sevillana durante los próximos días.
- Sevilla abrirá 54 nuevos hoteles, diez de ellos de lujo: 'Podemos aguantar más turismo
- Así serán las torres de diez plantas junto a Jardines de Hércules en Sevilla: aprobada su construcción de forma definitiva
- La Junta abre la puerta a una mayor ampliación de la línea 2 por el Aljarafe y estudiará las propuestas de los alcaldes
- El precio de conmemorar el quinto centenario de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla: sólo el desfile del 28F costó 185.000 euros
- La despensa sevillana de arroz se desborda: la producción de 2025 sigue sin venderse y se prevé una campaña récord este año
- Las diez grandes cuentas pendientes con Sevilla en movilidad: metro, SE-40, tren al aeropuerto o Puente del Centenario
- El Ayuntamiento de Sevilla incorporará a menores infractores en libertad vigilada y semilibertad para que realicen tareas en servicios municipales
- El Ayuntamiento avisa por escrito a los titulares de casetas de la Feria: son responsables de la seguridad laboral en el montaje